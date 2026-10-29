Chuvas intensas colocam onze cidades em situação de emergência na Bahia

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Em razão das fortes chuvas que atingiram diferentes regiões da Bahia nesta terça e quarta-feira, 27 e 28, 11 municípios tiveram decretos de Situação de Emergência reconhecidos, segundo atualização da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). O Governo do Estado monitora as ocorrências nas cidades e nas rodovias estaduais.

Os municípios são Pindobaçu, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Porto Seguro, Serrinha, Vereda e Jussiape. Equipes da Secretaria da Saúde do Estado também acompanham a situação nas localidades afetadas pelas chuvas.

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Trecho da BA-413 segue interditado após estrutura ceder

O acesso de veículos está totalmente interrompido em uma passagem molhada na BA-413, entre Queimadas e o distrito de Riacho da Onça. A estrutura cedeu após o rompimento de uma barragem provocado pelas fortes chuvas na região.

Uma equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está no local e aguarda a melhora das condições climáticas para avaliar a situação e programar as intervenções necessárias.

Três ocorrências em rodovias têm tráfego normalizado

A Seinfra, por meio da Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT), registrou quatro ocorrências em rodovias estaduais. Em três delas, o tráfego de veículos já foi restabelecido.

Na passagem urbana de Macaúbas, na BA-573, o trânsito foi normalizado após pontos de alagamento registrados na terça-feira. Em Serra Preta, o acesso ao distrito de Bravo também está liberado, após serviços de drenagem e limpeza.

Já em um dos encontros da ponte sobre o Rio do Peixe, no km 316 da BA-120, entre Santaluz e Queimadas, na região do Sisal, o tráfego está sinalizado e normalizado. A Seinfra e o Consórcio Consisal atuaram na avaliação do local e no planejamento dos reparos necessários.

Unidade da Hemoba em Irecê passa por limpeza após alagamento

Em Irecê, equipes de manutenção realizam a limpeza da unidade da Hemoba, que foi atingida por alagamento em decorrência das fortes chuvas.