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Casa desaba parcialmente na Federação e assusta moradores

O imóvel desabou parcialmente nesta quarta, 28; não há feridos

Carla Melo
Por
A casa corre risco de desabamento total
A casa corre risco de desabamento total - Foto: Divulgação | Codesal

Uma casa desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira, 28, na Federação e mobilizou equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Apesar da ocorrência, não há vítimas nem feridos.

De acordo com a Codesal, o desabamento, que é residencial e particular, atingiu quarto, banheiro e outros cômodos do imóvel e corre risco de desabamento total.

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Nesta manhã, a capital baiana foi atingida pela passagem de uma frente fria que provocou chuvas fracas e instabilidade do tempo. Apesar disso, não há informações sobre a causa do desabamento.

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A área foi isolada e evacuada por uma equipe da Codesal por questões de segurança dos pedestres e moradores. De acordo com o órgão, já foi solicitado ao órgão competente a demolição parcial do primeiro andar do imóvel abandonado.

Em caso de emergência, a orientação da Codesal é de que a população se mantenha afastada da área de risco e procure imediatamente um local seguro, além de ligar para o telefone 199, que é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos feriados. E, para recebimento de alertas preventivos, os soteropolitanos também podem cadastrar gratuitamente o CEP por SMS, enviando-o para o número 40199.

Riscos de desabamento

A chegada da frente fria já provoca transtornos em Salvador nesta quarta-feira, 28. A Defesa Civil de Salvador (Codesal), que antecipou os dias de chuva, registrou quatro ocorrências relacionadas às condições climáticas, incluindo ameaças de desabamento e quedas de árvores em diferentes pontos da capital baiana.

As ameaças de desabamento foram notificadas nos bairros da Pituba e de Pau da Lima. Já as ocorrências envolvendo árvores caídas foram registradas na região de Cabula/Tancredo Neves e também em Pau da Lima.

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