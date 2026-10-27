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Frente fria e ventania fecham travessias de lanchas e colocam Salvador em alerta

Segundo a Marinha do Brasil, a suspensão foi adotada por questões de segurança

Leilane Teixeira
Por
Frente fria e ventania fecham travessias de lanchas e colocam Salvador em alerta
Frente fria e ventania fecham travessias de lanchas e colocam Salvador em alerta - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A chegada de uma frente fria à Bahia provocou a suspensão de travessias marítimas na Baía de Todos-os-Santos, no final da tarde desta terça-feira, 27, As operações entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, foram interrompidas devido às condições adversas de navegação. A medida também atingiu as linhas Salvador–Morro de São Paulo e Salvador–Boipeba.

Segundo a Marinha do Brasil, a suspensão foi adotada por questões de segurança diante das condições meteorológicas. Até o momento, não há previsão para a retomada dos serviços.

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"A medida visa garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar", informou a Marinha.

O órgão também manteve a bandeira amarela de navegação, que recomenda atenção redobrada para embarcações que circulam pela Baía de Todos-os-Santos e pelo litoral baiano.

A interrupção das travessias ocorre em meio ao avanço de uma frente fria que deve provocar chuvas intensas, rajadas de vento e risco de alagamentos em diferentes regiões da Bahia ao longo desta semana.

Frente fria coloca Bahia em alerta para temporais

De acordo com o Climatempo, a instabilidade que atingiu o litoral sul, o oeste e áreas próximas à divisa com Minas Gerais no início da semana avança agora pelo centro-norte da Bahia, em direção ao Sertão.

Nesta terça-feira, 27, parte do interior baiano está sob alerta de perigo para temporais, com previsão de chuva forte, raios e rajadas de vento que podem atingir 85 km/h. Em outras localidades, os ventos podem chegar a 70 km/h.

As condições aumentam o risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, transtornos no trânsito e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os temporais devem ocorrer de maneira localizada, com intensidade variável entre os municípios.

Salvador pode registrar chuva forte e alagamentos

Na capital baiana, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva até o fim do dia. Os ventos podem atingir 30 km/h, enquanto as temperaturas variam entre 25°C e 30°C.

O cenário deve se agravar na quarta-feira, 28, e na quinta-feira, 29, quando a frente fria deve intensificar as precipitações em Salvador e no Recôncavo Baiano.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a probabilidade de chuva na quarta-feira chega a 90%, com temperatura mínima prevista de 22°C.

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O Climatempo também alerta para o risco de alagamentos, principalmente em áreas urbanas com dificuldades de drenagem. O acúmulo de água nas ruas pode comprometer a circulação de veículos e pedestres.

Além de Salvador e do Recôncavo, a faixa litorânea em direção aos municípios de Ilhéus e Una também deve registrar aumento da instabilidade a partir de quarta-feira.

Na quinta-feira, a frente fria pode permanecer próxima ao Recôncavo, mantendo as condições favoráveis à ocorrência de chuva. No entanto, ainda existem diferenças entre as projeções meteorológicas sobre a velocidade e o posicionamento do sistema.

Quando a chuva deve diminuir?

A tendência é de melhora gradual do tempo a partir de sexta-feira, 30, quando as chuvas devem perder intensidade em boa parte da Bahia.

Em Salvador, o sol pode voltar a aparecer entre nuvens. Para o sábado (31) e o domingo (1º), a previsão da Codesal indica probabilidade de chuva de apenas 10%.

Apesar da expectativa de melhora, a orientação é acompanhar os boletins meteorológicos, especialmente nas regiões com risco de temporais e alagamentos.

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chuva na Bahia frente fria Salvador Travessias marítimas

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