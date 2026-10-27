Vazamento de água na Ladeira do Retiro prejudica moradores

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Um vazamento de água foi registrado na Ladeira do Retiro, em Salvador, nesta terça-feira, 27, após o rompimento de uma tubulação.



O caso mobilizou equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), responsável pela rede de abastecimento na região.

Em contato com o portal A TARDE, a Embasa informou que a rede distribuidora já havia sido fechada para conter o vazamento. A medida foi adotada para interromper a saída de água enquanto os procedimentos necessários eram realizados.



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Embasa envia equipe para reparo

Segundo a empresa, uma equipe foi encaminhada ao local para corrigir o problema na tubulação. Até a última atualização, não havia informações sobre o prazo para conclusão do serviço.





Confira o vídeo: