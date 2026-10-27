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Marquise desaba e deixa dois mortos e três feridos em Pirajá

Acidente aconteceu em um galpão da empresa Bahia Ecológica

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Marquise desaba e deixa dois mortos e três feridos em Pirajá
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Duas mulheres morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de uma marquise na fábrica da empresa Bahia Ecologia, localizada na Travessa Pisca-Pisca, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 23.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, trabalhadores estavam embaixo da marquise quando ela desabou. As feridas foram encaminhadas para um hospital, com duas delas em estado grave.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento antes de encaminhar para a unidade de Saúde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), está no local atendendo a ocorrência.

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O que motivou o desabamento da marquise?

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o local estaria com uma obra em andamento, mas não soube precisar quando ela começou ou em que estágio ela estava.

Até o momento, o órgão confirmou que o desabamento da marquise aconteceu devido a queda de um pilar e uma viga. A área está isolada e aguarda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para entender a motivação do acidente.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil está no local para fazer a remoção dos corpos.

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Desabamento de marquise pirajá Salvador

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