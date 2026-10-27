Marquise desaba e deixa dois mortos e três feridos em Pirajá

Siga o A TARDE no Google

Duas mulheres morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de uma marquise na fábrica da empresa Bahia Ecologia, localizada na Travessa Pisca-Pisca, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 23.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, trabalhadores estavam embaixo da marquise quando ela desabou. As feridas foram encaminhadas para um hospital, com duas delas em estado grave.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento antes de encaminhar para a unidade de Saúde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), está no local atendendo a ocorrência.

O que motivou o desabamento da marquise?

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o local estaria com uma obra em andamento, mas não soube precisar quando ela começou ou em que estágio ela estava.

Até o momento, o órgão confirmou que o desabamento da marquise aconteceu devido a queda de um pilar e uma viga. A área está isolada e aguarda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para entender a motivação do acidente.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil está no local para fazer a remoção dos corpos.