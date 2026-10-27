TRAGÉDIA
Marquise desaba e deixa dois mortos e três feridos em Pirajá
Acidente aconteceu em um galpão da empresa Bahia Ecológica
Duas mulheres morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de uma marquise na fábrica da empresa Bahia Ecologia, localizada na Travessa Pisca-Pisca, no bairro de Pirajá, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 23.
Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, trabalhadores estavam embaixo da marquise quando ela desabou. As feridas foram encaminhadas para um hospital, com duas delas em estado grave.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento antes de encaminhar para a unidade de Saúde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), está no local atendendo a ocorrência.
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O que motivou o desabamento da marquise?
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o local estaria com uma obra em andamento, mas não soube precisar quando ela começou ou em que estágio ela estava.
Até o momento, o órgão confirmou que o desabamento da marquise aconteceu devido a queda de um pilar e uma viga. A área está isolada e aguarda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para entender a motivação do acidente.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil está no local para fazer a remoção dos corpos.