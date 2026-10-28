VÍDEO: apartamento pega fogo no bairro da Graça, em Salvador

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Um apartamento no bairro da Graça, em Salvador, pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 28. O incêndio aconteceu no 13° andar.

O prédio, que fica na Rua Luís Martins Catarina Gordilho, precisou ser evacuado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, os agentes já estão realizando o rescaldo e não há feridos.

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Imagens enviadas por leitores à reportagem do Portal MASSA! mostram as chamas.



Veja:

Na casa moram uma idosa, de 81 anos, e a neta. A moradora teve que ser ajudada pelos vizinhos a sair do imóvel, após passar mal na hora do susto.

A causa do incêndio ainda não foi oficializada, mas há suspeita de um curto-circuito proveniente de uma máquina de lavar.

Matéria em atualização*