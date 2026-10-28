Salvador registra ameaças de desabamento após chegada de frente fria

A chegada da frente fria já provoca transtornos em Salvador nesta quarta-feira, 28. A Defesa Civil de Salvador (Codesal), que antecipou os dias de chuva, registrou quatro ocorrências relacionadas às condições climáticas, incluindo ameaças de desabamento e quedas de árvores em diferentes pontos da capital baiana.

As ameaças de desabamento foram notificadas nos bairros da Pituba e de Pau da Lima. Já as ocorrências envolvendo árvores caídas foram registradas na região de Cabula/Tancredo Neves e também em Pau da Lima.

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Frente fria mantém previsão de chuva no Recôncavo e no sul da Bahia

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a Bahia deve registrar chuva em diferentes regiões nesta quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29, com possibilidade de temporais em algumas áreas e acumulados expressivos no Recôncavo Baiano.

Nesta quarta-feira, 28, há previsão de chuva com trovoadas no noroeste e oeste do estado, áreas sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Também podem ocorrer pancadas isoladas no Recôncavo Baiano e na região central da Bahia. Para o Recôncavo, o Inmet mantém ainda um aviso amarelo para acumulados expressivos de chuva.

Na quinta-feira, as precipitações devem persistir no Recôncavo e no litoral sul baiano, embora a chuva tenda a perder força nas áreas agrícolas do oeste do estado. Há previsão de muitas nuvens e chuva isolada em Salvador, Porto Seguro e na região de Vitória da Conquista.

O Inmet prevê máxima de 32 °C em Salvador na quinta-feira. Nas demais áreas do Nordeste, o tempo deve permanecer predominantemente ensolarado e quente, especialmente no interior da região.

Codesal aponta bairros com maiores acumulados de chuva em Salvador

De acordo com os dados da Codesal, atualizados na terça-feira, 27, às 9h47, os maiores acumulados de chuva nas últimas 96 horas foram registrados em São Tomé de Paripe, com 7,6 milímetros, seguido por Sete de Abril, com 7 mm, e Cajazeiras VIII, com 6,4 mm. Canabrava-Barradão e Nova Brasília aparecem na sequência, ambos com 5 mm.

No acumulado do mês de outubro, a região da CAB lidera, com 15,4 mm de chuva, seguida por Rio Vermelho e Cajazeiras VIII, ambos com 14,2 mm, e Boca do Rio, com 14 mm. A normal climatológica de outubro em Salvador é de 91 mm, enquanto Ondina acumulava 10,2 mm no período indicado no levantamento.

Desabamento em obra em Pirajá deixa dois mortos e três feridos

O desabamento de pilares e vigas de uma obra aparentemente paralisada no bairro de Pirajá, em Salvador, deixou duas pessoas mortas e outras três feridas nesta quarta-feira, 28. As cinco vítimas trabalhavam com reciclagem no local quando a estrutura cedeu.

Os dois óbitos foram confirmados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). As outras três pessoas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a unidades hospitalares. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estiveram no local para acompanhar a ocorrência. A área foi isolada, e, segundo a Codesal, não há risco para os transeuntes.

Frente fria interrompe travessia de lanchas para ilhas

As condições adversas de navegação levaram à interrupção, no fim da tarde de Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, terça-feira, 27, das travessias marítimas entre Sica. A suspensão também afetou as operações das linhas Salvador–Morro de São Paulo e Salvador–Boipeba, após a chegada de uma frente fria à Bahia.