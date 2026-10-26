Vai chover em Salvador? Veja previsão para a última semana de outubro

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Os últimos dias de outubro devem ser marcados por instabilidade climática na capital baiana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a passagem de uma frente fria deve provocar chuvas moderadas, por vezes fortes, entre esta segunda-feira, 26, e quarta-feira, 28.

De acordo com o órgão, a partir de quinta-feira, 29, a tendência é de redução das chuvas, devido à atuação predominante de uma massa de ar quente e seco.

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Quarta-feira tem maior probabilidade de chuva

Nesta segunda-feira, 26, a previsão indica 20% de probabilidade de chuva, a menor do período, com temperaturas entre 25°C e 33°C e ventos de até 25 km/h.

Na terça-feira, 27, a chance de precipitação sobe para 60%, com temperaturas variando entre 23°C e 32°C.

A maior probabilidade de chuva se concentra na quarta-feira, 28, já que a previsão chega a 90%, a maior do período, com mínima de 22°C e máxima de 29°C. Os ventos devem atingir até 19 km/h.

Chuva perde força a partir de quinta-feira

Na quinta-feira, 29, a probabilidade de chuva cai para 40%, com temperaturas entre 23°C e 29°C. Na sexta-feira, 30, a previsão é de 30% de chance de precipitação e máxima de 31°C.

Para o sábado, 31, e o domingo, 1º, a Codesal indica apenas 10% de probabilidade de chuva em cada dia. As temperaturas podem chegar a 32°C no sábado e 33°C no domingo.

A Defesa Civil de Salvador orienta a população que, em caso de emergência, o telefone 199 é o canal utilizado para registrar solicitações e orientações.