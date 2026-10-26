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SALVADOR

Ferry-boat registra 3 horas de espera na segunda-feira pós-eleição

O serviço funciona normalmente desde às 5h e segue até 23h30

Luiza Nascimento
Por
Ferry-boat
Ferry-boat - Foto: Carol Garcia/GOVBA

O ferry-boat de Salvador registrou um período de espera superior a três horas no embarque, na manhã desta segunda-feira, 26, dia que sucede o segundo turno das eleições presidenciais que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o Filômetro do sistema, o movimento é considerado moderado tanto para quem sai da capital baiana, quanto para quem embarca na Ilha de Itaparica, considerando veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho.

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O serviço funciona normalmente desde às 5h e segue até 23h30.

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Como o ferry-boat está operando nesta segunda-feira?

Nesta segunda-feira, 26, operam os ferries:

  • Zumbi dos Palmares: com capacidade para 1.094 passageiros, 122 veículos convencionais e 13 prioritários;
  • Dorival Caymmi: 987 passageiros, 108 veículos convencionais e 12 prioritários;
  • Maria Bethânia: 793 passageiros, 36 veículos convencionais e 4 prioritários.
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ferry boat Ilha de Itaparica Salvador

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