SALVADOR
Ferry-boat registra 3 horas de espera na segunda-feira pós-eleição
O serviço funciona normalmente desde às 5h e segue até 23h30
O ferry-boat de Salvador registrou um período de espera superior a três horas no embarque, na manhã desta segunda-feira, 26, dia que sucede o segundo turno das eleições presidenciais que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
De acordo com o Filômetro do sistema, o movimento é considerado moderado tanto para quem sai da capital baiana, quanto para quem embarca na Ilha de Itaparica, considerando veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho.
O serviço funciona normalmente desde às 5h e segue até 23h30.
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Como o ferry-boat está operando nesta segunda-feira?
Nesta segunda-feira, 26, operam os ferries:
- Zumbi dos Palmares: com capacidade para 1.094 passageiros, 122 veículos convencionais e 13 prioritários;
- Dorival Caymmi: 987 passageiros, 108 veículos convencionais e 12 prioritários;
- Maria Bethânia: 793 passageiros, 36 veículos convencionais e 4 prioritários.