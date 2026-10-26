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SALVADOR

Domingo de eleição é marcado por dia mais quente do ano em Salvador

Com 37,5 °C, Ilha de Bom Jesus dos Passos foi a localidade com temperatura mais elevada

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
PORTAL / IMPRESSO Imagens de rua , denúncias de boca de urna, sujeira fiscalização, fluidez do trânsito, movimento em praias, bares e festas durante o dia. Na Foto eleitora e Lula na Praia do Farol da Barra e do Porto da Barra. Foto Shirley Stolze/ Ag A Tarde Data 25/10/2026
PORTAL / IMPRESSO Imagens de rua , denúncias de boca de urna, sujeira fiscalização, fluidez do trânsito, movimento em praias, bares e festas durante o dia. Na Foto eleitora e Lula na Praia do Farol da Barra e do Porto da Barra. Foto Shirley Stolze/ Ag A Tarde Data 25/10/2026 - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

O segundo turno de eleição, que consagrou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República por mais quatro anos, neste domingo, 25, foi o dia mais quente do ano em Salvador.

Dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), apontam que a capital baiana atingiu 37,5 °C. A Ilha de Bom Jesus dos Passos registrou a máxima às 14h20, sendo a localidade mais atingida.

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Até então, a maior temperatura de 2026 havia sido de 36,5 °C em 17 de outubro, em duas localidades: Coutos – Escolab, às 13h10, e Base Naval de Aratu, às 14h.

Na manhã desta segunda-feira, 26, a temperatura mínima registrada foi de 25,0°C nas estações Valéria - Embasa e Barro Duro - Fundac. A temperatura máxima registrada foi de 32,0°C na estação Ilha de Bom Jesus dos Passos - EM Bom Jesus. Já a maior rajada de vento registrada foi de 40,7km/h na estação Praia do Flamengo - Parque das Dunas.

Quais as orientações para dias quentes?

Segundo a Codesal, os registros evidenciam a ocorrência de temperaturas elevadas em diferentes regiões da capital baiana e reforçam a importância do monitoramento contínuo das condições meteorológicas, bem como da implementação de medidas preventivas para minimizar os efeitos das altas temperaturas sobre a população.

Portanto, o órgão orienta que, em períodos de temperaturas elevadas, é preciso:

  • Manter uma boa hidratação;
  • evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia;
  • redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor.

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Previsão do tempo para os próximos dias

Nos próximos dias, a temperatura pode chegar a 33°C. Segundo a Codesal, no início da semana, a chegada de uma frente fria deixará o tempo instável com ocorrência de chuvas moderadas, por vezes fortes.

No entanto, a partir de quinta-feira, 29, haverá redução de chuvas, devido à atuação de uma massa de ar quente e seca.

Confira temperaturas previstas para esta semana:

  • Segunda-feira, 26: 25°C a 33°C
  • Terça-feira, 27: 23°C a 32°C
  • Quarta-feira, 28: 22°C a 29°C
  • Quinta-feira, 29: 23°C a 29°C
  • Sexta-feira, 30: 22°C a 31°C
  • Sábado, 31: 23°C a 32°C
  • Domingo, 1º: 23°C a 33°C
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calor eleição Salvador

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