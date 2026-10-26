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Adiada pela 2ª vez, mudança na Estação da Lapa acontece nesta terça

Intervenções preveem a recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo

Luiza Nascimento
Por
Linhas da Estação Lapa
Linhas da Estação Lapa - Foto: Divulgação Semob

As mudanças na Estação da Lapa, que ocorrerão decorrente a obras no equipamento, foram adiadas pela segunda vez. As intervenções seriam no sábado, 24, foram remarcadas para esta segunda-feira, 26, mas começarão apenas na terça, 27.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a mudança ocorre para atender a necessidade de ajustes operacionais.

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Quais serão as mudanças?

As intervenções preveem a recuperação do piso de circulação dos ônibus no subsolo da Estação da Lapa. Desta forma, as linhas que operam na plataforma F, no subsolo, passarão a realizar embarque e desembarque no térreo da estação, com distribuição entre as plataformas A, C e D. Os pontos estarão devidamente sinalizados, para facilitar a identificação pelos usuários.

Agentes da Semob, prepostos da Integra e da Mobilapa também estarão no local para orientar motoristas e passageiros sobre as mudanças e auxiliar na organização da operação durante o período de obras. Os serviços serão executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), órgão municipal responsável pela execução de obras e serviços de infraestrutura, a pedido da Secretaria de Mobilidade (Semob).

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Veja esquema da distribuição das linhas no térreo:

Plataforma A

  • 0137 – (LB2) Barra Avenida/Barra

Plataforma C

  • 0136 – (LB1) Chame-Chame
  • 0145 – Itapuã/Praia do Flamengo
  • 0903 – Boca do Rio
  • 0138 – (LB3) Garibaldi/Ondina

Plataforma D

  • 0101 – Graça
  • 0142 – Vale do Canela
  • 0140 – Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
  • 0141 – Federação/HGE
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