Energia será desligada em bairro de Salvador nesta segunda (26/10)

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Os moradores do bairro São Cristóvão, em Salvador, terão a energia elétrica desligada temporariamente nesta segunda-feira, 26, devido à suspensão programada no fornecimento. A medida inclui apenas alguns endereços da região.

De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá suspensão entre 10h e 14h.

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As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira endereços afetados:

Rua São José, 2, 33, 8, 77, 10, 58, 16, 29 e 6;

Avenida São Cristóvão, 231, 165, 120, 153, 197, 989 e 160;

Avenida Osvaldo Gordilho, 94, 142, 192, 1103, 120, 172, 154, 187, 853 e 1006; Rua Robson Pierre, 29;

Avenida Aliomar Baleeiro, 100, 104, 223, 147, 172, 14703, 15493 e 185;

Rua Osvaldo Gordilho, 172; Travessa Osvaldo Gordilho, 154.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: