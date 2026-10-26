Bahia entra em alerta de tempestade e granizo nesta segunda-feira; veja cidades

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para mais de 200 municípios da Bahia, incluindo Salvador. O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 desta segunda-feira, 26, e prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar de 40 a 60 km/h.

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Na Bahia, o alerta abrange as regiões Centro-Sul, Sul, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e Centro-Norte. O aviso também contempla áreas de outros 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Quais são os riscos do alerta de tempestade?

Segundo o Inmet, o alerta amarelo indica baixo risco de ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e adote cuidados durante períodos de chuva e ventania.

Ilhéus decretou emergência após fortes chuvas

No sul da Bahia, a Prefeitura de Ilhéus decretou situação de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas registradas no domingo (18). O volume de precipitação chegou a aproximadamente 125 milímetros em 24 horas, provocando deslizamentos de terra e danos à infraestrutura do município.

O decreto foi publicado no Diário Oficial na segunda-feira (19) e abrange locais onde foram identificados problemas em encostas, vias de acesso e imóveis residenciais.

Após os temporais, equipes municipais trabalharam na retirada de terra que atingiu vias públicas. Também foram constatados danos em estruturas de encostas, com impactos sobre ruas e residências.