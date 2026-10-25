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ELEIÇÕES 2026

Além da Bahia, veja estados que tiveram frota de ônibus afetada

Até o momento, cinco unidades da federação foram notificadas por não utilizar 100% do transporte

Sara Santos
Por
Em Salvador, mais de 500 ônibus foram encontrados parados na garagem
Em Salvador, mais de 500 ônibus foram encontrados parados na garagem - Foto: Divulgação PMS
Eleições 2026

A dificuldade em utilizar o transporte coletivo não ficou limitada a Salvador. Neste domingo (25), data que marca o segundo turno das eleições de 2026, outros estados precisaram que a Justiça Eleitoral interviesse para que as frotas de ônibus entrassem em operação com 100% da capacidade.

Na capital baiana, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) contabilizou 544 ônibus parados em quatro garagens, duas na Barros Reis e duas no Subúrbio.

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Em Salvador, além de determinar o restabelecimento da frota, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza. Ele cumpre agenda em Paris e afirmou que se entregará às autoridades nesta segunda-feira (26).

A decisão na capital baiana ainda impôs uma multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento à Semob e às empresas concessionárias do serviço. O transtorno também foi registrado em Lauro de Freitas e Feira de Santana.

Estados que tiveram o funcionamento dos ônibus afetado

Além da Bahia, após denúncias dos partidos, os Tribunais Regionais Eleitorais de Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Paraíba precisaram emitir determinações para que o serviço entrasse em plena operação.

Frota de ônibus em São Paulo

Na capital paulista, a coligação Brasil Pronto Pra Mais acionou a Justiça Eleitoral, acusando a Prefeitura de São Paulo de operar com apenas 60% da frota. O TRE-SP determinou, no sábado (24), por meio de decisão do juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que 100% da frota estivesse à disposição da população.

A campanha do presidente Lula ainda pediu a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

Sergipe e Paraíba também relatam problemas

Após questionamento da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe determinou a recomposição da frota, após denúncias de passageiros sobre filas e redução de ônibus.

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE) informou que a gratuidade das passagens estava garantida e que a frota foi reforçada com mais 20 veículos. Segundo o órgão, a demanda estava acima do esperado.

Na Paraíba, o estado enfrentou problemas com o transporte público e intermunicipal. Diversos eleitores e usuários relataram irregularidades que comprometeram o deslocamento da população, resultando em mais de 30 denúncias formalizadas junto ao Ministério Público da Paraíba (MP-PB).

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As autoridades responsáveis alegam que o trânsito intenso causou o problema e que os motoristas que ignoraram paradas alegaram lotação máxima. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) negou paralisação e afirmou que os atrasos pontuais se deveram a um acidente já resolvido.

Ônibus no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, eleitores de Petrópolis, na região serrana do estado, utilizaram as redes sociais para denunciar a escassez de transporte público para chegar aos locais de votação. Segundo o TRE-RJ, a prefeitura e as empresas estão sendo intimadas.

Lula pede ampliação do horário de votação

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que a Justiça Eleitoral estenda o horário de votação. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa o pedido, mas ainda não emitiu parecer sobre o assunto.

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eleições 2026 frota de ônibus ônibus nas eleições segundo turno transporte público

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