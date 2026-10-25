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ESCLARECIMENTOS

Prefeito de Salvador concede coletiva para tratar de atrasos em ônibus

Gestão destaca que frota de ônibus foi reajustada para atender fluxo de eleitores

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Bruno Reis detalha dados operacionais do sistema ao longo do pleito
Bruno Reis detalha dados operacionais do sistema ao longo do pleito - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, realiza entrevista coletiva de imprensa na tarde deste domingo, 25, para prestar esclarecimentos e detalhar o funcionamento do transporte público municipal durante o segundo turno das eleições. Pronunciamento ocorre a partir das 15h40, no Palácio Tomé de Souza, na Praça Municipal.

A convocação da imprensa tem objetivo de atualizar a população e os veículos de comunicação sobre o fluxo de passageiros e o cumprimento da operação de mobilidade ao longo do dia de votação.

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De acordo com a gestão municipal, o sistema de transporte coletivo da capital baiana opera de forma normalizada nos principais corredores de tráfego desde o final da manhã.

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A Prefeitura destaca que a frota de ônibus foi reajustada para atender ao fluxo de eleitores e assegurar o deslocamento nos pontos de maior circulação da cidade.

Durante a coletiva no Palácio Tomé de Souza, o chefe do Executivo municipal estará à disposição dos jornalistas para responder a dúvidas e detalhar os dados operacionais do sistema ao longo do pleito.

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Tags

Bruno Reis Coletiva de imprensa eleições 2026 Mobilidade Urbana Salvador transporte público

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