Veja 7 bairros de Salvador com interrupção de energia nesta quarta (28/10)

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Sete bairros de Salvador sofrerão interrupção de energia nesta quarta-feira, 28, devido à suspensão programada no fornecimento. Segundo a Neoenergia Coelba, entidade responsável pela distribuição do serviço, haverá pausas entre 9h às 16h, de forma gradual.

Ao longo do dia, serão afetados Cabula VI, Cajazeiras VIII, Engenho Velho de Brotas, Fazenda Coutos III, Jaguaripe I, Narandiba e Saboeiro.

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Ainda segundo a Neoenergia, suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos de bairros sem energia em Salvador:

Cabula VI

Endereços afetados: Avenida Edgard Santos, 501.

Horário: 9h às 16h

Cajazeiras VIII

Endereços afetados: Travessa 2 Jaguaripe, 7.

Horário: 10h às 16h

Engenho Velho de Brotas

Endereços afetados: Rua Almirante Alves Câmara, 967; Rua Padre Luiz Filgueiras, 967; Vila Jacy, 71.

Horário: 10h às 16h

Fazenda Coutos III

Endereços afetados: Rua A, 19.

Horário: 10h às 16h

Jaguaripe I

Endereços afetados: Acesso 8 A, 18; Travessa 1 Jaguaripe I, 2, 18, 41 e 27; Rua Jaguaripe I.

Horário: 10h às 16h

Narandiba

Endereços afetados: Rua 25 de Maio.

Horário: 10h às 16h

Saboeiro

Endereços afetados: Rua Silveira Martins, 4170 e 101; Beco da Coruja, 159.

Horário: 10h às 16h

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: