Temporal arranca telhado de hospital na Bahia e deixa pelo menos 13 feridos

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Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento provocou o desabamento de parte da cobertura do Hospital Municipal de Rio Real, no nordeste da Bahia, na tarde desta terça-feira, 27. Informações preliminares apontam que pelo menos 13 pessoas ficaram feridas.

A força do temporal arrancou parte do telhado da unidade de saúde, deixando a estrutura metálica retorcida. Chapas e vigas foram lançadas para a área externa do hospital, atingindo árvores, canteiros e a grade de proteção do imóvel.

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Atendimento no hospital

Ainda não há confirmação oficial sobre o número de feridos, a gravidade dos possíveis ferimentos ou se os atendimentos realizados na unidade precisaram ser suspensos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Real foi procurada para esclarecer a situação, informar quais setores foram atingidos e detalhar as medidas adotadas para garantir a segurança de pacientes e profissionais de saúde. Até o momento, não há retorno oficial informado.