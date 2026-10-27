Bahia tem alta de 338% nas inscrições para o Enem em presídios

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O número de pessoas encarceradas inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) cresceu 338,7% na Bahia nos últimos 4 anos. Entre 2022 e 2026, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) aumentaram 196,1%. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

No Enem PPL, o total de inscritos passou de 1.613, em 2022, para 7.077, em 2026. O crescimento representa 5.464 inscrições a mais ao longo de quatro anos.

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Já no Encceja, o número de participantes subiu de 2.652 para 7.853 no mesmo intervalo, um acréscimo de 5.201 inscrições.

Inscrições para o Enem PPL crescem ano após ano

Os dados da Seap mostram que o número de inscritos no Enem PPL aumentou progressivamente entre 2022 e 2026. Confira os registros anuais:

2022: 1.613 inscritos

2023: 2.230 inscritos

2024: 3.107 inscritos

2025: 5.099 inscritos

2026: 7.077 inscritos

Numeros também crescem no Encceja

No Encceja, também houve crescimento contínuo no período. Esse é um exame gratuito e de participação voluntária, que permite obter certificados de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio a quem não finalizou os estudos na idade regular. Veja os números:

2022: 2.652 inscritos

2023: 3.344 inscritos

2024: 4.407 inscritos

2025: 6.066 inscritos

2026: 7.853 inscritos

Parceria prepara estudantes para os exames

De acordo com as informações da Seap, o avanço nas inscrições é resultado do trabalho conjunto entre a secretaria e a Secretaria da Educação da Bahia (SEC), responsáveis pela preparação dos estudantes privados de liberdade para a realização das provas. A próxima edição do Enem PPL será aplicada nos dias 15 e 16 de dezembro.