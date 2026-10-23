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EDUCAÇÃO

Cachoeira recebe ônibus escolar para atender estudantes da zona rural

Veículo integra entrega de 101 unidades a municípios baianos, com investimento de R$ 43,8 milhões

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Transporte Escolar em Cachoeira Ganha Reforço com Entrega de Novo Ônibus Acessível pelo Governo do Estado
Transporte Escolar em Cachoeira Ganha Reforço com Entrega de Novo Ônibus Acessível pelo Governo do Estado - Foto: Thuane Maria / GOVBA

O município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebeu um ônibus escolar na quinta-feira, 22, para reforçar o transporte de estudantes das comunidades rurais. A entrega faz parte da distribuição de 101 veículos para municípios do interior da Bahia, anunciada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 43,8 milhões.

A iniciativa busca ampliar as condições de acesso à escola, especialmente para estudantes que vivem em localidades distantes da sede municipal. O veículo conta com dispositivos de acessibilidade e tração adequada para trafegar em estradas rurais.

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A entrega ocorreu no Farol da Barra, em Salvador, e integra ações do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e do programa federal Caminho da Escola.

Segundo a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, a regularidade do transporte escolar influencia a frequência dos estudantes, o rendimento em sala de aula e a permanência na escola.

“Garantir que o aluno chegue à escola é garantir sua permanência em sala. Quando o transporte atrasa ou falha, toda a rotina escolar é afetada”, afirmou.

O coordenador de transporte da Secretaria Municipal de Educação, Roberto Pereira Barreto, destacou que o novo veículo deve ampliar o atendimento aos estudantes da sede e da zona rural, incluindo comunidades quilombolas.

De acordo com Barreto, o município também mantém serviços de transporte intermunicipal para estudantes de cursos técnicos e universitários que se deslocam para cidades como Santo Amaro, Governador Mangabeira, Feira de Santana e Cruz das Almas.

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