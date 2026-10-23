Cachoeira recebe ônibus escolar para atender estudantes da zona rural

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O município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebeu um ônibus escolar na quinta-feira, 22, para reforçar o transporte de estudantes das comunidades rurais. A entrega faz parte da distribuição de 101 veículos para municípios do interior da Bahia, anunciada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 43,8 milhões.

A iniciativa busca ampliar as condições de acesso à escola, especialmente para estudantes que vivem em localidades distantes da sede municipal. O veículo conta com dispositivos de acessibilidade e tração adequada para trafegar em estradas rurais.

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A entrega ocorreu no Farol da Barra, em Salvador, e integra ações do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e do programa federal Caminho da Escola.

Segundo a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, a regularidade do transporte escolar influencia a frequência dos estudantes, o rendimento em sala de aula e a permanência na escola.

“Garantir que o aluno chegue à escola é garantir sua permanência em sala. Quando o transporte atrasa ou falha, toda a rotina escolar é afetada”, afirmou.

O coordenador de transporte da Secretaria Municipal de Educação, Roberto Pereira Barreto, destacou que o novo veículo deve ampliar o atendimento aos estudantes da sede e da zona rural, incluindo comunidades quilombolas.

De acordo com Barreto, o município também mantém serviços de transporte intermunicipal para estudantes de cursos técnicos e universitários que se deslocam para cidades como Santo Amaro, Governador Mangabeira, Feira de Santana e Cruz das Almas.