Salvador recebe evento gratuito com oficinas e experiências científicas

O Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador, recebe, na próxima terça-feira (27) e quarta-feira (28), a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Com entrada gratuita, o evento terá oficinas, experiências interativas, demonstrações de robótica e atividades voltadas à pesquisa e à inovação, das 9h às 18h.

Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a iniciativa tem como tema “Ciência Delas”, que destaca a contribuição de meninas e mulheres para a pesquisa científica, a inovação e a produção do conhecimento.

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Na Bahia, a programação é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e inclui oficinas de construção de foguetes, criação de jogos digitais e produção de animações. O público também poderá participar de rodas de conversa sobre a presença feminina na ciência, trajetórias profissionais, geração de renda e criação de espaços interativos de pesquisa.

A programação contará com projetos desenvolvidos por estudantes de escolas públicas de diferentes municípios baianos. As pesquisas apresentam soluções e iniciativas relacionadas à tecnologia, à sustentabilidade, à saúde e a questões sociais.

O evento prevê ainda a participação do ônibus do Sesi, conhecido como BuzuTec e do caminhão educativo da Neoenergia. As iniciativas ampliam as possibilidades de contato do público com a ciência, a tecnologia e a leitura.

O secretário da Secti, Edson Porto, destacou a importância de aproximar o conhecimento científico da população e ampliar a participação feminina nas áreas de ciência e tecnologia.

“Queremos aproximar a ciência e a tecnologia da população, criando oportunidades para que estudantes e toda a sociedade conheçam, na prática, as possibilidades da pesquisa e da inovação. Por isso, a programação da SNCT contempla atividades em Salvador e em outros territórios baianos, ampliando o acesso ao conhecimento científico. Com o tema ‘Ciência Delas’, também damos visibilidade à contribuição de meninas e mulheres para a ciência e incentivamos novas gerações a reconhecerem seu potencial nesses espaços”, afirmou.

A secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Camilla Batista, também ressaltou a necessidade de fortalecer o protagonismo feminino e promover a equidade de gênero na ciência, na tecnologia e na inovação.

“A SNCT reforça a importância de ampliar a presença e o protagonismo das mulheres na ciência, na tecnologia e na inovação. Precisamos incentivar meninas e mulheres a ocuparem esses espaços, valorizando seus talentos, conhecimentos e contribuições para o desenvolvimento da Bahia. Promover a equidade de gênero também significa garantir oportunidades para que elas sejam protagonistas na construção do futuro”, declarou.

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