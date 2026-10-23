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TEMPO

Vai chover no domingo de eleição? Confira a previsão para o segundo turno

Eleitores devem ficar atentos às condições meteorológicas

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
Vai chover no segundo turno? Confira a previsão para o fim de semana
Vai chover no segundo turno? Confira a previsão para o fim de semana - Foto: Igor Santos Secom PMS

A previsão do tempo para Salvador neste domingo, 25, data do segundo turno das eleições, indica sol com muitas nuvens ao longo do dia. Na capital baiana, as temperaturas devem variar entre 25°C e 32°C, com a máxima prevista para o período da tarde.

No sábado, 24, véspera da votação, a previsão é de céu nublado em Salvador, com temperaturas mínimas de 25°C e máximas que podem chegar aos 31°C.

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O nascer do sol está previsto para o mesmo horário nos dois dias, às 5h03. A diferença aparece no horário do pôr do sol: no sábado, o astro deve se pôr às 17h32, enquanto no domingo isso deve ocorrer às 17h33.

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Temperaturas podem chegar aos 32°C no domingo

No domingo, quando os eleitores irão às urnas para o segundo turno, a expectativa é de temperaturas elevadas, com máxima de 32°C e mínima de 25°C. A presença de muitas nuvens ao longo do dia deve marcar o cenário meteorológico na capital baiana.

Como a possibilidade da temperatura maxima pode chegar aos 32°C, o eleitor deve ter cuidados diante do calor, especialmente para quem precisar enfrentar filas ou permanecer por períodos prolongados fora de casa.

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Tags

eleição previsão Previsão Climática Salvador

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