SALVADOR
Pituba e outros bairros terão corte temporário de energia nesta sexta (23/10)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Os moradores da Pituba e de outros dois bairros de Salvador terão corte temporário de energia elétrica nesta sexta-feira, 23, devido à suspensão programada no fornecimento. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá pausas entre 8h às 16h, de forma gradual.
Ao longo do dia, também serão afetados Caminho das Árvores e Sussuarana.
As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.
Confira trechos que terão corte temporário de energia:
Caminho das Árvores
- Endereços afetados: Rua do Cipreste, 198 e 80.
- Horário: das 10h às 16h.
Pituba
- Endereços afetados: Alameda Carrara, 146 e 160.
- Horário: das 8h às 16h.
Sussuarana
- Endereços afetados: Avenida Ulysses Guimarães, 729; Rua Vale do Abaré, 729, 818, 670, 1084 e 795.
- Horário: das 10h às 16h.
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Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.