Em 2026, o programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec), desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), completa 15 anos de atuação com a marca de 70 mil estudantes concluintes do Ensino Médio. Para celebrar a trajetória da iniciativa, professores da modalidade participaram, na última quarta-feira, 21, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, do Seminário Inovação, Práticas Pedagógicas e de Produção Científica dos Docentes do EMITec.

O encontro promoveu o diálogo, a reflexão e o intercâmbio de conhecimentos entre os educadores, com foco na valorização da inovação pedagógica e no compartilhamento de experiências desenvolvidas em sala de aula.

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De acordo com a SEC, o EMITec amplia o acesso ao Ensino Médio em regiões remotas, rurais ou de difícil acesso da Bahia. As aulas são transmitidas ao vivo, via satélite ou internet, a partir de estúdios em Salvador, com o acompanhamento de professores presenciais nas unidades escolares. A metodologia utiliza ferramentas de comunicação que integram dados, voz e imagem.

Atualmente, o programa conta com 12.920 estudantes matriculados, distribuídos em 123 municípios e 311 anexos escolares.

O secretário da Educação do Estado, Marcius Gomes, destacou o papel da iniciativa na promoção da inclusão social e na democratização do acesso à educação.

“O EMITec é uma política pública de inclusão, um compromisso do Governo do Estado para garantir direitos aos estudantes que moram em áreas remotas da Bahia. Afinal, com o Emitec, é possível estudar e concluir o Ensino Médio perto dos locais de onde moram. E nada disso acontece por acaso. Existe um trabalho sério de planejamento, de produção das aulas, de acompanhamento pedagógico e, principalmente, de profissionais comprometidos com a aprendizagem dos nossos estudantes”, disse.

Programa de ensino médio a distância da Bahia completa 15 anos - Foto: Luiz Carrera

A diretora do EMITec, Flávia Carvalho, ressaltou que o seminário foi uma oportunidade de compartilhar experiências e valorizar o trabalho desenvolvido pelos professores.

"A gente entende que, diante da carga horária do professor, não há muitos momentos de encontro e, muitas vezes, o que eles produzem durante as aulas acaba não sendo socializado entre eles. Então, criamos este momento para que a gente consiga fazer o compartilhamento das atividades, para que os professores percebam o que um pode agregar ao trabalho do outro em outras construções, o que a gente já faz bastante dentro do EMITec", explicou.

A programação reuniu práticas pedagógicas e produções acadêmicas, científicas e artístico-culturais que evidenciam a diversidade dos saberes docentes e suas contribuições para o fortalecimento da educação pública baiana.

Programa de ensino médio a distância da Bahia completa 15 anos - Foto: Luiz Carrera

Entre os trabalhos apresentados esteve 'Raízes do saber: a popularização da ciência no campo com apoio das tecnologias digitais', da professora Graça Regina Ferreira. A proposta aborda práticas de iniciação científica em comunidades rurais, com o uso de tecnologias digitais para ampliar o acesso à informação e à divulgação científica.

"O objetivo é apresentar práticas pedagógicas de iniciação científica em contexto rural no EMITec, destacando a potência desta ferramenta no acesso à informação e divulgação científica", disse Graça.

Já a professora Cláudia Norberta apresentou o trabalho 'Relato de Experiência: oficina de leitura e escrita na comunidade', voltado ao desenvolvimento das competências de leitura e escrita dos estudantes por meio de atividades realizadas junto à comunidade escolar.

"O foco é levar oficinas de leitura e escrita para a comunidade emitequiana. A intenção é desenvolver a competência leitora e escritora dos alunos, com temas baseados na literatura decolonial, na perspectiva antirracista", destacou.

Além do compartilhamento de experiências, o evento também homenageou os educadores em reconhecimento à dedicação, ao compromisso e ao protagonismo na formação dos estudantes, em alusão ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. A programação incluiu, ainda, o lançamento da Revista Estudantil Interativa (REI).