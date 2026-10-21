EDUCAÇÃO
Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior
Veículos receberam investimento de R$ 43,8 milhões e devem atender cerca de 195 mil estudantes
O governo da Bahia entregou, nesta quarta-feira, 21, 101 ônibus escolares rurais destinados a 101 municípios baianos. Com investimento de R$ 43,8 milhões, os veículos devem reforçar o transporte de cerca de 195 mil estudantes da rede estadual, especialmente aqueles que vivem em comunidades rurais e dependem do deslocamento diário para chegar às escolas.
A entrega busca ampliar a frota utilizada pelas prefeituras no transporte escolar. Em localidades afastadas dos centros urbanos, as longas distâncias e as condições das estradas rurais podem dificultar o acesso às unidades de ensino, tornando o serviço essencial para a frequência dos estudantes.
“Quando o estudante mora longe da escola, o transporte faz parte do caminho para garantir o acesso à educação. Esses ônibus ajudam a aproximar os alunos das salas de aula e dão aos municípios melhores condições para atender quem vive nas comunidades rurais”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.
Segundo o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a ampliação da frota deve contribuir para a organização das rotas e o atendimento dos alunos pelas redes municipais.
“Com esses ônibus, os municípios ganham mais condições de organizar as rotas e atender os alunos que dependem do transporte para frequentar as aulas. É um reforço importante para a frota e para a rotina das escolas”, destacou.
O prefeito de Filadélfia, André Ribeiro, também ressaltou a importância dos veículos para as famílias que dependem do serviço. “Com esse ônibus, vamos melhorar o transporte e dar mais tranquilidade aos alunos e aos pais, que sabem da importância dos filhos frequentarem as aulas”, afirmou.
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Municípios contemplados
Os ônibus serão distribuídos entre municípios de diferentes regiões da Bahia, incluindo cidades do oeste, norte, nordeste, sul e sudoeste do estado, além da Região Metropolitana de Salvador.
Entre os municípios contemplados estão:
- Alagoinhas;
- Camaçari;
- Camamu;
- Eunápolis;
- Gandu;
- Irecê;
- Juazeiro;
- Paulo Afonso;
- Seabra;
- Serrinha;
- Teixeira de Freitas;
- Valença;
- Campo Alegre de Lourdes;
- Formosa do Rio Preto;
- Monte Santo;
- Paratinga;
- Pilão Arcado;
- Remanso;
- Riachão das Neves;
- São Desidério.
A entrega amplia a estrutura disponível para o transporte escolar nos municípios beneficiados. O atendimento efetivo dos estudantes dependerá da distribuição dos veículos e da organização das rotas pelas administrações municipais.