O governo da Bahia entregou, nesta quarta-feira, 21, 101 ônibus escolares rurais destinados a 101 municípios baianos. Com investimento de R$ 43,8 milhões, os veículos devem reforçar o transporte de cerca de 195 mil estudantes da rede estadual, especialmente aqueles que vivem em comunidades rurais e dependem do deslocamento diário para chegar às escolas.

A entrega busca ampliar a frota utilizada pelas prefeituras no transporte escolar. Em localidades afastadas dos centros urbanos, as longas distâncias e as condições das estradas rurais podem dificultar o acesso às unidades de ensino, tornando o serviço essencial para a frequência dos estudantes.

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“Quando o estudante mora longe da escola, o transporte faz parte do caminho para garantir o acesso à educação. Esses ônibus ajudam a aproximar os alunos das salas de aula e dão aos municípios melhores condições para atender quem vive nas comunidades rurais”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Segundo o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a ampliação da frota deve contribuir para a organização das rotas e o atendimento dos alunos pelas redes municipais.

“Com esses ônibus, os municípios ganham mais condições de organizar as rotas e atender os alunos que dependem do transporte para frequentar as aulas. É um reforço importante para a frota e para a rotina das escolas”, destacou.

O prefeito de Filadélfia, André Ribeiro, também ressaltou a importância dos veículos para as famílias que dependem do serviço. “Com esse ônibus, vamos melhorar o transporte e dar mais tranquilidade aos alunos e aos pais, que sabem da importância dos filhos frequentarem as aulas”, afirmou.

1 de 4 Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior | Foto: Thuane Maria/GOVBA

2 de 4 Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior | Foto: Thuane Maria/GOVBA

3 de 4 Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior | Foto: Thuane Maria/GOVBA

4 de 4 Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior | Foto: Thuane Maria/GOVBA

Municípios contemplados

Os ônibus serão distribuídos entre municípios de diferentes regiões da Bahia, incluindo cidades do oeste, norte, nordeste, sul e sudoeste do estado, além da Região Metropolitana de Salvador.

Entre os municípios contemplados estão:

Alagoinhas;

Camaçari;

Camamu;

Eunápolis;

Gandu;

Irecê;

Juazeiro;

Paulo Afonso;

Seabra;

Serrinha;

Teixeira de Freitas;

Valença;

Campo Alegre de Lourdes;

Formosa do Rio Preto;

Monte Santo;

Paratinga;

Pilão Arcado;

Remanso;

Riachão das Neves;

São Desidério.

A entrega amplia a estrutura disponível para o transporte escolar nos municípios beneficiados. O atendimento efetivo dos estudantes dependerá da distribuição dos veículos e da organização das rotas pelas administrações municipais.