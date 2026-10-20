Bahia seleciona mais 500 estudantes e professores para intercâmbio

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou uma nova lista de estudantes e professores selecionados pelo edital Da Bahia para o Mundo. Ao todo, 544 pessoas de 94 escolas estaduais, distribuídas em 58 municípios, foram habilitadas no oitavo ciclo do programa, sendo 378 estudantes e 166 professores.

A relação dos contemplados está disponível no Portal da Educação. Os selecionados poderão viajar para apresentar projetos de iniciação científica em eventos nacionais e internacionais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

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O edital prevê o custeio de passagens, hospedagem, taxas de inscrição e outras despesas logísticas necessárias à participação nos eventos. Neste ano, antes da divulgação do oitavo ciclo, já haviam sido selecionados 125 projetos para apresentações no Brasil e 75 para eventos em outros países, incluindo Paraguai e Colômbia.

Segundo o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a iniciativa busca incentivar a pesquisa científica e ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes da rede pública.

“Esta iniciativa celebra a educação científica na nossa rede estadual e o protagonismo dos nossos estudantes que, orientados por seus professores e professoras, lançam um olhar e buscam soluções para questões que impactam suas comunidades e seus territórios”, afirmou.

O secretário também destacou que a participação nos eventos permite aos estudantes conhecer outros lugares, ampliar conhecimentos e construir novas perspectivas de futuro.

O edital estabelece critérios para ampliar o acesso de estudantes da rede estadual ao programa, com previsão de atendimento de até 200 projetos por ano. Podem participar alunos com matrícula ativa e seus respectivos professores orientadores dos ensinos Fundamental e Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A seleção também abrange escolas do campo, indígenas e quilombolas, Escolas Família Agrícola (EFA), Casas Familiares Rurais (CFR) e unidades que oferecem Educação Profissional e Tecnológica de nível médio, nas modalidades integrada, concomitante e subsequente.