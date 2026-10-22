Valença ganha creche municipal com investimento de R$ 1 milhão

A Creche Municipal de Guaibim, no município de Valença, no Baixo Sul da Bahia, foi entregue nesta quinta-feira, 22, com capacidade para atender até 188 crianças de zero a seis anos. A unidade foi construída por meio de uma parceria entre a gestão municipal e o governo federal e conta com espaços destinados às atividades pedagógicas, à alimentação e aos cuidados com a primeira infância.

Com investimento de R$ 1,03 milhão, a estrutura dispõe de cinco salas de aula, sala dos professores, fraldário, espaço para amamentação, pátio coberto, refeitório, cozinha, sanitários acessíveis, área administrativa e almoxarifado. A solenidade contou com a presença do secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, e da presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

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Unidade construída em parceria com o FNDE conta com investimento de R$ 1 milhão e ambientes adaptados para a primeira infância - Foto: Mateus Pereira/SEC

Durante a entrega, Marcius Gomes destacou a importância da cooperação entre os governos para ampliar o acesso à educação infantil. “Quando há parceria entre União, Estado e municípios para entregar uma creche como esta, quem ganha são as que mais precisam, as crianças, com mais espaço para estudar, brincar e aprender, e as mães, pais ou responsáveis que precisam trabalhar e sustentar as famílias”, afirmou.

Representando o Ministério da Educação (MEC), Fernanda Pacobahyba ressaltou o papel dos espaços de educação infantil no cotidiano das famílias. “Educação é um direito de todos. E quando fazemos parcerias com as prefeituras, damos às famílias e, principalmente, às mulheres, a possibilidade para que elas possam trabalhar enquanto seus filhos são acolhidos”, disse.

Rotina das famílias

Para Ângela Nascimento, mãe de Yan Oliver, de 5 anos, a creche contribui para o desenvolvimento do filho e para a organização da rotina familiar. Diarista, ela relatou mudanças percebidas no comportamento e na fala da criança.

“Aqui, meu filho tem um espaço mais amplo para brincar e estudar. Quando ele chega em casa, percebo que a creche tem influenciado no desenvolvimento dele, principalmente no comportamento e na fala”, contou.

A cerimônia também teve a participação do coordenador estadual do programa Mais Infância e assessor especial da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), Manoel Calazans, além de representantes do município.