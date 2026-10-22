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EDUCAÇÃO

Valença ganha creche municipal com investimento de R$ 1 milhão

Unidade em Guaibim deve atender até 188 crianças da educação infantil

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Inauguração da Creche Municipal de Guaibim, em Valença, garante atendimento para até 188 crianças de zero a seis anos
Inauguração da Creche Municipal de Guaibim, em Valença, garante atendimento para até 188 crianças de zero a seis anos - Foto: Mateus Pereira/SEC

A Creche Municipal de Guaibim, no município de Valença, no Baixo Sul da Bahia, foi entregue nesta quinta-feira, 22, com capacidade para atender até 188 crianças de zero a seis anos. A unidade foi construída por meio de uma parceria entre a gestão municipal e o governo federal e conta com espaços destinados às atividades pedagógicas, à alimentação e aos cuidados com a primeira infância.

Com investimento de R$ 1,03 milhão, a estrutura dispõe de cinco salas de aula, sala dos professores, fraldário, espaço para amamentação, pátio coberto, refeitório, cozinha, sanitários acessíveis, área administrativa e almoxarifado. A solenidade contou com a presença do secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, e da presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

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Unidade construída em parceria com o FNDE conta com investimento de R$ 1 milhão e ambientes adaptados para a primeira infância
Unidade construída em parceria com o FNDE conta com investimento de R$ 1 milhão e ambientes adaptados para a primeira infância - Foto: Mateus Pereira/SEC

Durante a entrega, Marcius Gomes destacou a importância da cooperação entre os governos para ampliar o acesso à educação infantil. “Quando há parceria entre União, Estado e municípios para entregar uma creche como esta, quem ganha são as que mais precisam, as crianças, com mais espaço para estudar, brincar e aprender, e as mães, pais ou responsáveis que precisam trabalhar e sustentar as famílias”, afirmou.

Representando o Ministério da Educação (MEC), Fernanda Pacobahyba ressaltou o papel dos espaços de educação infantil no cotidiano das famílias. “Educação é um direito de todos. E quando fazemos parcerias com as prefeituras, damos às famílias e, principalmente, às mulheres, a possibilidade para que elas possam trabalhar enquanto seus filhos são acolhidos”, disse.

Rotina das famílias

Para Ângela Nascimento, mãe de Yan Oliver, de 5 anos, a creche contribui para o desenvolvimento do filho e para a organização da rotina familiar. Diarista, ela relatou mudanças percebidas no comportamento e na fala da criança.

“Aqui, meu filho tem um espaço mais amplo para brincar e estudar. Quando ele chega em casa, percebo que a creche tem influenciado no desenvolvimento dele, principalmente no comportamento e na fala”, contou.

A cerimônia também teve a participação do coordenador estadual do programa Mais Infância e assessor especial da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), Manoel Calazans, além de representantes do município.

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Bahia Educação guaibim

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