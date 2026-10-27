Jovem vai comemorar reeleição de Lula e é agredida com soco

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Uma estudante de 19 anos foi perseguida e atingida com um soco no rosto na madrugada de segunda-feira, 26, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



A agressão foi registrada por uma câmera de segurança, e o suspeito ainda não havia sido identificado até esta terça-feira, 27.

As imagens mostram o homem seguindo a jovem pela rua. Quando ela passa pelo veículo, ele a ataca com um soco no rosto, fazendo com que caia no chão. Em seguida, o suspeito foge do local.





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Polícia investiga o caso

A ocorrência é investigada pela 2ª Delegacia Territorial (DT) de Vitória da Conquista. Segundo as informações divulgadas, diligências e oitivas estão em andamento para identificar o responsável pela agressão.

A vítima, identificada como Isabelle Oliveira, relatou em um vídeo que voltava para casa após participar de uma concentração em comemoração à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela afirmou que vestia vermelho e usava um adesivo na roupa.

“Eu estava voltando de uma concentração em comemoração ao presidente, estava de vermelho e com um adesivo na roupa”, contou.