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POLÍCIA

Dentista grava homem se masturbando na frente dela em academia

Professores tentaram detê-lo mas o homem deixou o local

Evellyn Teixeira
Por
Uma dentista de 28 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual em uma academia
Uma dentista de 28 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual em uma academia - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma dentista de 28 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual em uma academia na Zona Sul de São Paulo, no domingo, 25.

Segundo o relato de Sabrina Coutinho, moradora do Jardim Marajoara, ela fazia exercícios no chão, em uma área mais reservada do estabelecimento, quando percebeu que um homem estava próximo e se masturbava enquanto a encarava.

A aluna afirmou que ficou paralisada inicialmente, mas conseguiu gravar um vídeo do suspeito.

Suspeito fugiu do local

De acordo com Sabrina, após perceber o que acontecia, ela esperou o homem sair de sua frente e procurou um professor da academia. Um funcionário a acompanhou até a recepção para relatar o caso, mas o suspeito caminhou em direção à saída.

Segundo a dentista, os professores tentaram detê-lo, porém ele deixou o local de carro. Ela frequenta a academia há cerca de um ano e relatou que o episódio provocou impactos emocionais, fazendo com que não se sentisse mais confortável em treinar sozinha.

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Polícia investiga denúncia

A dentista registrou boletim de ocorrência no 99º Distrito Policial, em Campo Grande, e afirmou que pretende representar criminalmente contra o suspeito.

Segundo ela, o delegado responsável informou que o homem já responde a um processo por importunação sexual. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que diligências estão em andamento para localizar o investigado.

Academia bloqueia acesso do suspeito

A Peralta Fitness repudiou o episódio e informou que prestou apoio à aluna, acompanhando-a até a delegacia para registrar a ocorrência. A rede afirmou que bloqueou o acesso do homem e o proibiu de frequentar todas as suas unidades.

Também declarou que não tinha conhecimento de um episódio anterior envolvendo o suspeito e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, inclusive com imagens das câmeras de segurança.

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importunação sexual Polícia

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