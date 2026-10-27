Homem é preso por feminicídio após asfixiar companheira em Salvador

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Um homem foi preso por feminicídio, na noite de segunda-feira, 26, após asfixiar a companheira em Salvador. O crime ocorreu na residência do casal, localizada no bairro Pero Vaz, no domingo, 25.

O suspeito foi autuado em flagrante após se apresentar espontaneamente à unidade policial, acompanhado por um advogado.

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Verena Gomes Ferreira, de 32 anos, não foi socorrida pelo suspeito. Segundo as investigações, em depoimento, ele confessou o assassinato, afirmando que percebeu que a mulher estava sem sinais vitais, mas que optou por acionar os familiares apenas no dia seguinte.

Informações preliminares apontam que o desentendimento teria sido de cunho político, o que não foi confirmado pela Polícia Civil.

Suspeito já possuía registro por ameaçar outra mulher

Ainda conforme as investigações, o homem possui registro policial de julho de 2023, por injúria e ameaça contra outra mulher.

Após a comunicação do crime, equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), realizaram o levantamento pericial no imóvel.

Os aparelhos celulares da vítima e do investigado foram apreendidos. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Em seguida, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva e ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

As investigações seguem em curso na 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para esclarecer as circunstâncias do crime.