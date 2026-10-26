Homem sequestrado em festa e levado para 'tribunal do crime' é resgatado em Salvador

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Um homem foi resgatado pela Polícia Civil após ser sequestrado durante uma festa e submetido a sessões de tortura em um imóvel utilizado como cativeiro no bairro de Calabetão, em Salvador. A vítima foi localizada nesta segunda-feira, 26, durante uma operação que também terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de drogas e uma arma de fogo.

De acordo com as investigações, o homem participava de uma festa no bairro de Pirajá, durante a madrugada, quando foi abordado e sequestrado por suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

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A vítima foi levada para uma residência no Calabetão, onde teria sido submetida ao chamado "tribunal do crime". A motivação, segundo a polícia, seria uma suspeita dos criminosos de que o homem mantinha ligação com o Bonde do Maluco (BDM), facção rival.

Família recebeu exigência de pagamento

Durante o período em que permaneceu em poder dos sequestradores, o homem foi submetido a sessões de tortura. Os criminosos também entraram em contato com familiares da vítima e exigiram o pagamento de uma quantia em dinheiro para libertá-la.

Após receber denúncias sobre a possível localização do cativeiro, equipes da Delegacia Antissequestro (DAS) iniciaram diligências na região e conseguiram identificar o imóvel onde o homem estava sendo mantido.

Suspeito preso e drogas apreendidas

Durante a operação, os investigadores encontraram maconha, cocaína, crack, uma balança de precisão e um caderno com anotações que podem estar relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Um homem, identificado pelas iniciais J.S., foi preso em flagrante com uma arma de fogo. A polícia não detalhou qual teria sido a participação dele no sequestro.

A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia Antissequestro, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no crime e esclarecer as circunstâncias do sequestro.