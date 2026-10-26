Shopping vira alvo de investigação após denúncia de assédio eleitoral

Uma reunião corporativa para apresentação de resultados colocou um shopping de Cuiabá, no Mato Grosso, na mira do Ministério Público do Trabalho (MPT).



Uma denúncia aponta suspeita de assédio eleitoral durante o encontro, quando uma liderança regional teria relacionado uma candidatura à Presidência a possíveis benefícios econômicos para o varejo.



O caso também levou à abertura de um inquérito policial e segue sob investigação.

MPT recomenda medidas de proteção

Nesta segunda-feira, 26, o MPT informou que recomendou medidas para impedir pressões, constrangimentos ou discriminação de funcionários por suas opiniões políticas.



O órgão também orientou o empreendimento a garantir tempo suficiente para que os trabalhadores escalados no domingo, 25, dia do segundo turno, pudessem votar.

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Entre as providências estão a divulgação de orientações contra o assédio eleitoral e a criação ou reativação de um canal anônimo de denúncias. O shopping deveria comprovar o cumprimento das medidas em até 48 horas, sob risco de ações administrativas e judiciais.

Como denunciar assédio eleitoral

O MPT reforça que o assédio eleitoral no trabalho viola a liberdade de opinião e o direito ao voto livre e secreto. Trabalhadores que tenham sofrido ou presenciado situações semelhantes podem denunciar pelo site ou pelo e-mail [email protected], com preservação da identidade.



Em casos individuais, também é possível buscar o sindicato da categoria, um advogado ou o Ministério do Trabalho e Emprego, pelo telefone 158.