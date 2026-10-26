Plano Estratégico da Polícia Civil da Bahia estabelece metas até 2035

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Os próximos anos da polícia investigativa da Bahia estão planejados no Plano Estratégico Organizacional (PEO) da Polícia Civil da Bahia, que abrange o período de 2026 a 2035. A corporação lançará o plano nesta terça-feira (27), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O documento estabelece objetivos, metas e indicadores para orientar as ações da instituição e avaliar os resultados ao longo da próxima década.

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Metas da Polícia Civil para os próximos 10 anos

Segundo a PC, o plano foi elaborado ao longo de quase 15 meses, com a participação de representantes da gestão e de servidores em oficinas de trabalho. O documento reúne diretrizes para o desenvolvimento institucional e a organização de projetos prioritários.

O objetivo é posicionar a Polícia Civil da Bahia entre as cinco polícias judiciárias mais bem avaliadas do país até 2035, com foco no aprimoramento do esclarecimento de crimes e na recuperação de bens e valores. Entre as prioridades estão:

o aperfeiçoamento da investigação criminal;

o fortalecimento da investigação patrimonial;

a modernização de processos;

a incorporação de tecnologias;

a profissionalização da gestão.

O planejamento também prevê ações voltadas à valorização, ao desenvolvimento e ao engajamento dos servidores, além do fortalecimento da gestão participativa e da relação de confiança com a sociedade.

Plano Estratégico Organizacional

O PEO está estruturado em quatro perspectivas: Governança e Gestão, Pessoas e Cultura, Excelência Profissional e Valor Social.

Os eixos abrangem desde a melhoria das condições de funcionamento da instituição e o desenvolvimento dos profissionais até a qualificação da atividade investigativa e os resultados entregues à população.

Acompanhamento das metas

A execução do plano será organizada em projetos e iniciativas vinculados a indicadores e metas. O Comitê de Gestão Estratégica (CGE) será responsável pela deliberação e pela orientação estratégica, enquanto o Escritório de Gestão de Projetos e Processos (EGPP) atuará na coordenação técnica e metodológica da execução e do monitoramento.

O documento prevê ciclos de avaliação e revisão a cada dois anos, além de revisões extraordinárias conforme as regras estabelecidas.

Para a Polícia Civil, o acompanhamento permitirá avaliar o desempenho institucional e ajustar as iniciativas necessárias ao cumprimento dos objetivos definidos para 2035.