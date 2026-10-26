MODERNIZAÇÃO
Plano Estratégico da Polícia Civil da Bahia estabelece metas até 2035
Documento estabelece objetivos para modernizar a instituição
Os próximos anos da polícia investigativa da Bahia estão planejados no Plano Estratégico Organizacional (PEO) da Polícia Civil da Bahia, que abrange o período de 2026 a 2035. A corporação lançará o plano nesta terça-feira (27), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
O documento estabelece objetivos, metas e indicadores para orientar as ações da instituição e avaliar os resultados ao longo da próxima década.
Metas da Polícia Civil para os próximos 10 anos
Segundo a PC, o plano foi elaborado ao longo de quase 15 meses, com a participação de representantes da gestão e de servidores em oficinas de trabalho. O documento reúne diretrizes para o desenvolvimento institucional e a organização de projetos prioritários.
O objetivo é posicionar a Polícia Civil da Bahia entre as cinco polícias judiciárias mais bem avaliadas do país até 2035, com foco no aprimoramento do esclarecimento de crimes e na recuperação de bens e valores. Entre as prioridades estão:
- o aperfeiçoamento da investigação criminal;
- o fortalecimento da investigação patrimonial;
- a modernização de processos;
- a incorporação de tecnologias;
- a profissionalização da gestão.
O planejamento também prevê ações voltadas à valorização, ao desenvolvimento e ao engajamento dos servidores, além do fortalecimento da gestão participativa e da relação de confiança com a sociedade.
Plano Estratégico Organizacional
O PEO está estruturado em quatro perspectivas: Governança e Gestão, Pessoas e Cultura, Excelência Profissional e Valor Social.
Os eixos abrangem desde a melhoria das condições de funcionamento da instituição e o desenvolvimento dos profissionais até a qualificação da atividade investigativa e os resultados entregues à população.
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Acompanhamento das metas
A execução do plano será organizada em projetos e iniciativas vinculados a indicadores e metas. O Comitê de Gestão Estratégica (CGE) será responsável pela deliberação e pela orientação estratégica, enquanto o Escritório de Gestão de Projetos e Processos (EGPP) atuará na coordenação técnica e metodológica da execução e do monitoramento.
O documento prevê ciclos de avaliação e revisão a cada dois anos, além de revisões extraordinárias conforme as regras estabelecidas.
Para a Polícia Civil, o acompanhamento permitirá avaliar o desempenho institucional e ajustar as iniciativas necessárias ao cumprimento dos objetivos definidos para 2035.