Homem é sequestrado e levado para cativeiro em bairro popular de Salvador; entenda o caso

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Um homem sequestrado durante a madrugada desta segunda-feira, 26, enquanto estava em uma festa no bairro de Pirajá, em Salvador, foi resgatado pela Polícia Civil em um imóvel no Calabetão.



Segundo as investigações, o local era utilizado como cativeiro por integrantes de uma organização criminosa. Durante o período em que esteve sob poder dos sequestradores, a vítima teria sido submetida a sessões de tortura.



Criminosos exigiram dinheiro da família

De acordo com informações da Delegacia Antissequestro (DAS), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), os suspeitos entraram em contato com familiares da vítima e exigiram uma quantia em dinheiro para libertá-la.



Após receber denúncias sobre a possível localização do cativeiro, equipes policiais realizaram diligências e localizaram o imóvel. A operação contou com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





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Drogas e arma de fogo foram apreendidas

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à possível comercialização de entorpecentes.





Em outra ação, um homem que estava com uma arma de fogo em via pública foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos no sequestro e esclarecer as circunstâncias do crime.