Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Adolescente tranca mãe no quarto e tenta estrangulá-la em Salvador

O menor está sendo investigado por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um adolescente de 15 anos foi apreendido, nesta segunda-feira, 27, por violência doméstica contra a mãe, com episódios registrados desde 2023. Ele foi localizado no bairro Canela, durante diligências da Operação Juventude Segura.

O menor está sendo investigado por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Investigações apontam que a vítima vinha sofrendo episódios reiterados de violência, incluindo:

  • Agressões físicas;
  • ameaça;
  • violência psicológica.

Leia Também:

CASO GISELE

Justiça nega habeas corpus a tenente-coronel acusado de feminicídio
Justiça nega habeas corpus a tenente-coronel acusado de feminicídio imagem

POLÍCIA

Homem é sequestrado e levado para cativeiro em bairro popular de Salvador; entenda o caso
Homem é sequestrado e levado para cativeiro em bairro popular de Salvador; entenda o caso imagem

POLÍCIA

Shopping vira alvo de investigação após denúncia de assédio eleitoral
Shopping vira alvo de investigação após denúncia de assédio eleitoral imagem

Mulher foi trancada no quarto

Em uma das ocorrências mais recentes, a mulher relatou ter sido mantida em um quarto pelo adolescente. No local, ela teria sofrido agressões ao longo do dia, até conseguir deixar a residência e procurar auxílio policial.

A vítima era agredida com socos e tapas, além de sofrer tentativas de estrangulamento.

Menor já havia sido apreendido

O adolescente já havia sido apresentado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI/Salvador) por atos infracionais de natureza semelhante. Em abril de 2025, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido contra ele.

Localizado nesta segunda, ele foi conduzido por policiais civis lotados na DAI à unidade especializada, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão para internação. O menor permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da medida determinada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Salvador violência doméstica

Relacionadas

Mais lidas