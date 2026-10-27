Adolescente tranca mãe no quarto e tenta estrangulá-la em Salvador

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Um adolescente de 15 anos foi apreendido, nesta segunda-feira, 27, por violência doméstica contra a mãe, com episódios registrados desde 2023. Ele foi localizado no bairro Canela, durante diligências da Operação Juventude Segura.

O menor está sendo investigado por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.

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Investigações apontam que a vítima vinha sofrendo episódios reiterados de violência, incluindo:

Agressões físicas;

ameaça;

violência psicológica.

Mulher foi trancada no quarto

Em uma das ocorrências mais recentes, a mulher relatou ter sido mantida em um quarto pelo adolescente. No local, ela teria sofrido agressões ao longo do dia, até conseguir deixar a residência e procurar auxílio policial.

A vítima era agredida com socos e tapas, além de sofrer tentativas de estrangulamento.

Menor já havia sido apreendido

O adolescente já havia sido apresentado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI/Salvador) por atos infracionais de natureza semelhante. Em abril de 2025, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido contra ele.

Localizado nesta segunda, ele foi conduzido por policiais civis lotados na DAI à unidade especializada, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão para internação. O menor permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da medida determinada.