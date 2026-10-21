Chuva de meteoros pode ser vista a olho nu no Brasil nesta madrugada

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Os brasileiros poderão contemplar a chuva de meteoros Orionídeas na madrugada desta quarta-feira, 21, para quinta-feira, 22. O fenômeno poderá ser visto em todo o território nacional a olho nu.

De acordo com informações divulgadas pela Nasa, a expectativa é de que sejam vistas de 10 a 20 estrelas no céu noturno a cada hora. Entretanto, a visibilidade em algumas regiões pode ser prejudicada devido à luz lunar.

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A principal recomendação para a garantia de vista do fenômeno é tentar observá-lo depois que a Lua se pôr, pouco antes do dia começar a clarear, entre 1h40 e o amanhecer. Ambientes com pouca luz artificial também são mais favoráveis, devido às condições de observação.

Como o fenômeno é formado?

A chuva de meteoros Orionídeas ocorre quando minúsculos fragmentos do famoso cometa Halley colidem com a atmosfera da Terra. Esses detritos ficam flutuando e formam uma "nuvem" ao longo do caminho percorrido anteriormente pelo cometa.

Todos os anos, no mês de outubro, a Terra passa exatamente por dentro dessa região densa de poeira deixada pelo Halley. O atrito com os gases da atmosfera terrestre faz com que os grãos de poeira se incendeiem e sejam refletidos em feixes de luz brilhantes e rápidos, que podem ser vistos em todo o país.