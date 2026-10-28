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PREVISÃO DO TEMPO

Salvador em alerta: saiba se a chuva continua nesta quinta (29) e quando o tempo melhora

Defesa Civil emite novo comunicado sobre o mau tempo na caítal baiana

Leilane Teixeira
Por
Chuva na capital baiana
Chuva na capital baiana - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Quem espera uma trégua das chuvas em Salvador nesta quinta-feira, 29, terá que aguardar mais algumas horas. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana ainda deve registrar precipitações de intensidade fraca a moderada durante a manhã, com tendência de redução das chuvas no período da tarde.

A instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria, que começou a influenciar o tempo na cidade na terça-feira, 27. Apesar do enfraquecimento gradual do sistema, a umidade elevada na atmosfera continua favorecendo a formação de nuvens carregadas.

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De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), imagens do radar meteorológico identificaram uma extensa faixa de chuva avançando do Oceano Atlântico em direção à capital baiana, o que reforça a possibilidade de novas precipitações nas próximas horas.

Salvador registra 72 ocorrências por causa das chuvas

A previsão de continuidade das chuvas ocorre após Salvador registrar 72 ocorrências relacionadas ao mau tempo nesta quarta-feira (28), conforme balanço da Codesal atualizado às 13h37.

Entre os principais chamados estão ameaças de desabamento de imóveis e riscos de deslizamentos de terra.

A região de Pau da Lima liderou o número de solicitações, com 13 registros, sendo sete relacionados a ameaças de desabamento. Em seguida, aparece a Liberdade, com 12 ocorrências, das quais cinco envolvem o mesmo tipo de risco.

Já as regiões da Barra e Pituba contabilizaram, juntas, dez chamados.

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Chuva e ventos fortes marcaram a quarta-feira

Dados meteorológicos registrados na manhã desta quarta-feira apontaram que a estação de Barro Duro apresentou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, com 42 milímetros. Na sequência, apareceu a estação da Praia do Flamengo, localizada no Parque das Dunas, com 38,6 milímetros.

Além das precipitações, os ventos também ganharam força. A maior rajada foi registrada na região da Barra, nas proximidades da Vila Naval, onde a velocidade chegou a 42,8 km/h.

Quando o tempo deve melhorar em Salvador?

A expectativa é de que as condições meteorológicas comecem a melhorar a partir de sexta-feira (30). A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva.

Para o feriado de Finados, na segunda-feira (2), a tendência também é de tempo mais firme, com sol entre nuvens e sem previsão de precipitações significativas. As temperaturas devem variar entre 25°C e 29°C.

Apesar da perspectiva de melhora, a Codesal recomenda atenção redobrada aos moradores de áreas de encosta e regiões vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

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Chuva codesal previsão do tempo Salvador

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