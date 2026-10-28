Vereador sobe o tom e cobra reabertura da praia de São Tomé de Paripe

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Interditada há cerca de oito meses, a praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, segue imprópria para uso. O vereador Palhinha (União Brasil), um dos representantes políticos da região, subiu o tom e exigiu que os órgãos responsáveis levem em conta os estudos técnicos apresentados e promovam a reabertura da praia o mais rápido possível.

“Não é possível que, às vésperas da chegada do verão, justamente quando as pessoas mais utilizam a praia para lazer e atividades comerciais, a praia esteja ainda fechada, quando todos os laudos apresentados comprovam que não há risco para os frequentadores”, disse Palhinha.

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Vereador cita risco de contaminação localizado

O vereador afirmou que os estudos técnicos já mostraram que a contaminação se restringe à área ao lado do Terminal Marítimo lá existente e que não há riscos para quem deseja frequentar o restante da praia.

“Está faltando coragem e senso de urgência para os órgãos ambientais cumprirem seu papel e permitirem que o local volte a ser frequentado normalmente”.

Por que a praia de São Tomé de Paripe está interditada?

Desde fevereiro, apareceram manchas de coloração azul e amarela nas areias ao lado do Terminal Marítimo de Granel. Análises técnicas ordenadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) identificaram contaminação por cobre, magnésio e outros metais que eram transportados pela Gerdau, que operou o equipamento até 2022.

A empresa, inclusive, foi multada em R$ 50 milhões pelo Inema e está em processo de negociação para reparar os prejuízos ambientais e sociais.

“Já passou da hora de se tomar a atitude certa e liberar a praia para que moradores, pescadores, marisqueiras, comerciantes e demais frequentadores saiam do prejuízo e possam usufruir dessa que é uma das mais belas praias de Salvador”, concluiu o vereador.