São Tomé de Paripe recebe caravana de Direitos Humanos e serviços

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Os moradores de São Tomé de Paripe, em Salvador, receberão uma ação especial da Caravana de Direitos Humanos na próxima semana. Previsto para os dias 14 e 15 de setembro, o evento oferecerá serviços para proteção e garantia de direitos das populações afetadas pela contaminação identificada na região.

A ação acontece no Colégio Estadual de Tempo Integral Marcílio Dias, na Rua Benjamim de Sousa, das 9h às 16h, com emissão de documentos, orientações previdenciárias, atendimento jurídico e ações formativas para estudantes.

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Dentre os principais serviços oferecidos estão:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), pelo Instituto de Identificação Pedro Mello, com 120 vagas por dia

Orientação e encaminhamento para segunda via gratuita de certidões

Cadastro e pesquisa de vagas de emprego pelo SineBahia

Atendimento do Procon

Coleta para exame de DNA, orientação jurídica e consulta processual pelo Programa Pai Presente.

Disponibilização do CREDIAFRO, linha de crédito para empreendedores negros

Atendimento comercial da Neoenergia Coelba, com cadastro na Tarifa Social, troca de titularidade e negociação de débitos, além de troca de lâmpadas e distribuição de brindes.

Orientações sobre benefícios previdenciários e assistenciais

Informação sobre programas de aprendizagem e estágio, com cadastramento no banco de dados do CIEE

A programação ainda inclui ações formativas para estudantes no Colégio Marcílio Dias, pela manhã, e à tarde, no Colégio Estadual João Caribé, com temas sobre bullying e os limites da internet, primeiro emprego e outros.