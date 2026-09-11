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AÇÃO ESPECIAL

São Tomé de Paripe recebe caravana de Direitos Humanos e serviços

Ação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos acontece nos dias 14 e 15 de setembro

Franciely Gomes
Por
Ação reúne diversos órgão públicos
Ação reúne diversos órgão públicos - Foto: Divulgação | Agência Dudes

Os moradores de São Tomé de Paripe, em Salvador, receberão uma ação especial da Caravana de Direitos Humanos na próxima semana. Previsto para os dias 14 e 15 de setembro, o evento oferecerá serviços para proteção e garantia de direitos das populações afetadas pela contaminação identificada na região.

A ação acontece no Colégio Estadual de Tempo Integral Marcílio Dias, na Rua Benjamim de Sousa, das 9h às 16h, com emissão de documentos, orientações previdenciárias, atendimento jurídico e ações formativas para estudantes.

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Dentre os principais serviços oferecidos estão:

  • Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), pelo Instituto de Identificação Pedro Mello, com 120 vagas por dia
  • Orientação e encaminhamento para segunda via gratuita de certidões
  • Cadastro e pesquisa de vagas de emprego pelo SineBahia
  • Atendimento do Procon
  • Coleta para exame de DNA, orientação jurídica e consulta processual pelo Programa Pai Presente.
  • Disponibilização do CREDIAFRO, linha de crédito para empreendedores negros
  • Atendimento comercial da Neoenergia Coelba, com cadastro na Tarifa Social, troca de titularidade e negociação de débitos, além de troca de lâmpadas e distribuição de brindes.
  • Orientações sobre benefícios previdenciários e assistenciais
  • Informação sobre programas de aprendizagem e estágio, com cadastramento no banco de dados do CIEE

A programação ainda inclui ações formativas para estudantes no Colégio Marcílio Dias, pela manhã, e à tarde, no Colégio Estadual João Caribé, com temas sobre bullying e os limites da internet, primeiro emprego e outros.

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Tags

cidadania direitos humanos eventos em Salvador São Tomé de Paripe serviços à comunidade

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