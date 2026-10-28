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Ação oferece 900 mamografias gratuitas em Salvador; veja como agendar

Exames são realizados das 10h às 18h em unidades móveis

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Exame de mamografia
Exame de mamografia - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Uma unidade móvel vai oferecer quase 900 exames gratuitos de mamografia em Salvador até 5 de novembro. Os atendimentos acontecem das 10h às 18h, como parte da campanha Cuidado em Movimento, promovida pela Fundação Laço Rosa. A iniciativa ocorre pela primeira vez na capital baiana.

O caminhão mamógrafo estará no Shopping Bela Vista nos dias 30 e 31 de outubro e de 2 a 5 de novembro, com oferta de exames gratuitos mediante agendamento. Antes, a unidade passou pelo Shopping Barra, onde permaneceu até esta quarta-feira, 28.

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Podem agendar mulheres a partir dos 40 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses. Mulheres com menos de 40 anos também podem participar, desde que tenham indicação clínica e pedido médico com CRM válido.

O agendamento deve ser feito pelo site. Após concluir os atendimentos em Salvador, o caminhão seguirá para Feira de Santana.

Serviço:

Shopping Barra

Data: até 28 de outubro

Horário: das 10h às 18h

Custo: gratuito

Shopping Bela Vista

Datas: 30 e 31 de outubro e de 2 a 5 de novembro de 2026

Horário: das 10h às 18h

Custo: gratuito

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Tags

exames gratuitos Mamografia Salvador

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