Mulher morre em Salvador no dia do aniversário após galpão desabar

Joseane Raimundo Pereira Silva completou 41 anos na terça-feira, 27, mesmo dia em que morreu no desabamento de um galpão de reciclagem no bairro de Pirajá, em Salvador.



Ela trabalhava na separação de materiais recicláveis com outras quatro mulheres quando a estrutura do imóvel cedeu, na Rua Pisca Pisca. Joseane e Claudia Aldeiva Santos Santana morreram no local, após vigas e pilares caírem sobre as trabalhadoras.

As outras três mulheres, identificadas como Cleide Santos, Simone Araújo e Rosilene Mendes, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a hospitais da rede pública.



Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também atuaram na ocorrência.







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Empresa é interditada

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que a empresa de reciclagem foi interditada por questões de segurança e pela ausência de alvará de funcionamento. O responsável foi notificado a interromper imediatamente a obra, recuperar as estruturas e demolir as partes consideradas instáveis.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a obra estava paralisada. O órgão afirmou que não recebeu chamado pelo número de emergência 199 nem tinha registro anterior de solicitação de fiscalização ou denúncia relacionada à estrutura.



A equipe técnica foi enviada ao endereço após tomar conhecimento do desabamento por terceiros. A área foi isolada e, conforme avaliação técnica, não há risco para quem circula pelo entorno.



Imagem do resgate após desabamento do galpão - Foto: CBMBA

Fiscalização vai apurar causas

A Auditoria-Fiscal do Trabalho na Bahia iniciou uma fiscalização para investigar as circunstâncias do acidente. Os auditores devem inspecionar o imóvel, a obra e as estruturas envolvidas, além de ouvir trabalhadores, representantes do empregador e testemunhas.

A empresa também será notificada a apresentar documentos de segurança e saúde no trabalho, incluindo o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).



Conforme os resultados da fiscalização, poderão ser emitidos autos de infração, termos de embargo ou interdição e notificações para adequação às normas de segurança. O objetivo é identificar as causas do desabamento e prevenir novos acidentes.