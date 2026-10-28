Hospital da Mulher de Salvador recebe R$ 29 milhões para ampliação

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O Hospital Estadual da Mulher, em Salvador, receberá um investimento de R$ 29,2 milhões para ampliar a estrutura de atendimento. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) homologou o resultado da licitação para execução das obras, que incluem a implantação de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, cinco salas cirúrgicas e ampliação do Centro de Material e Esterilização (CME).

De acordo com o resultado da Concorrência Eletrônica nº 010/2026, publicado pela Sesab, a empresa Art Projetos Construções e Serviços Ltda. foi a vencedora do certame. O valor homologado para o lote único é de R$ 29.284.605,24.

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O projeto também prevê a modernização dos sistemas de climatização e de proteção contra incêndio do hospital, localizado no Largo de Roma, na capital baiana.

Unidade está entre os melhores hospitais públicos do país

Neste ano, o Hospital Estadual da Mulher passou a integrar a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). Na Bahia, a unidade ocupa a terceira posição do ranking.

O estudo considera hospitais com atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e avalia critérios como acreditação hospitalar, taxa de ocupação, mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de internação.

Hospital teve ampliação do ambulatório

Em março, a unidade recebeu a primeira etapa da ampliação do ambulatório, também no Largo de Roma. A expansão previa a implantação de 12 novos consultórios.

Na ocasião, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou a licitação para aquisição de leitos e equipamentos destinados à estrutura hospitalar, em agenda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o então ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Hoje estamos entregando e dando ordem para equipamentos de alta complexidade que estarão nas UTIs, nos centros cirúrgicos e nos demais espaços de tratamentos para quem necessita de atenções básicas nesses espaços”, afirmou o governador na ocasião.