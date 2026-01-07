Hospital da Mulher integra lista de melhores da rede pública do Brasil

- Foto: Ascom / Sesab

O Hospital Estadual da Mulher passou a integrar a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo estudo do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). Na Bahia, a unidade assume a terceira posição do ranking.

O levantamento, que avalia hospitais públicos com atendimento 100% pelo SUS, em todo o Brasil, leva emconsideração critérios como acreditação hospitalar, taxa de ocupação, mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de internação.

A pesquisa é realizada em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde, Conass e Conasems.

Sobre o hospital

Com nove anos de funcionamento, o Hospital Estadual da Mulher fica no Largo de Roma, em Salvador. A unidade é especialista em habilitação como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).

Desde a inauguração, a unidade já realizou 4.7 milhões de atendimentos médicos, multidisciplinares e exames, além de 84 mil cirurgias.

O hospital dispõe de 10 salas cirúrgicas e 241 leitos, oferecendo atendimento 100% pelo SUS com foco em qualidade e segurança.

Serviços disponíveis: