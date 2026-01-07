Menu
SAÚDE
DESTAQUE NACIONAL

Hospital da Mulher integra lista de melhores da rede pública do Brasil

Unidade funciona há 9 anos, no Largo de Roma, em Salvador

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 13:16 h
Imagem ilustrativa da imagem Hospital da Mulher integra lista de melhores da rede pública do Brasil
-

O Hospital Estadual da Mulher passou a integrar a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo estudo do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). Na Bahia, a unidade assume a terceira posição do ranking.

O levantamento, que avalia hospitais públicos com atendimento 100% pelo SUS, em todo o Brasil, leva emconsideração critérios como acreditação hospitalar, taxa de ocupação, mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de internação.

A pesquisa é realizada em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde, Conass e Conasems.

Sobre o hospital

Com nove anos de funcionamento, o Hospital Estadual da Mulher fica no Largo de Roma, em Salvador. A unidade é especialista em habilitação como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).

Desde a inauguração, a unidade já realizou 4.7 milhões de atendimentos médicos, multidisciplinares e exames, além de 84 mil cirurgias.

O hospital dispõe de 10 salas cirúrgicas e 241 leitos, oferecendo atendimento 100% pelo SUS com foco em qualidade e segurança.

Serviços disponíveis:

  • Atendimento ambulatorial;
  • Hospital-Dia;
  • Reprodução humana assistida;
  • Oncologia;
  • Planejamento familiar;
  • Endometriose e infertilidade feminina;
  • Atendimento especializado para as pessoas vítimas de violência sexual;
  • Cirurgia plástica reparadora;
  • Tomógrafo computadorizado;
  • Mamógrafo;
  • Ultrassom;
  • Doppler scan;
  • Raio-X;
  • Laboratório 24 horas.

atendimento médico Hospital Estadual da Mulher oncologia ranking de hospitais saúde pública sus

x