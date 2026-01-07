DESTAQUE NACIONAL
Hospital da Mulher integra lista de melhores da rede pública do Brasil
Unidade funciona há 9 anos, no Largo de Roma, em Salvador
Por Luiza Nascimento
O Hospital Estadual da Mulher passou a integrar a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo estudo do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). Na Bahia, a unidade assume a terceira posição do ranking.
O levantamento, que avalia hospitais públicos com atendimento 100% pelo SUS, em todo o Brasil, leva emconsideração critérios como acreditação hospitalar, taxa de ocupação, mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de internação.
A pesquisa é realizada em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde, Conass e Conasems.
Sobre o hospital
Com nove anos de funcionamento, o Hospital Estadual da Mulher fica no Largo de Roma, em Salvador. A unidade é especialista em habilitação como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).
Desde a inauguração, a unidade já realizou 4.7 milhões de atendimentos médicos, multidisciplinares e exames, além de 84 mil cirurgias.
O hospital dispõe de 10 salas cirúrgicas e 241 leitos, oferecendo atendimento 100% pelo SUS com foco em qualidade e segurança.
Serviços disponíveis:
- Atendimento ambulatorial;
- Hospital-Dia;
- Reprodução humana assistida;
- Oncologia;
- Planejamento familiar;
- Endometriose e infertilidade feminina;
- Atendimento especializado para as pessoas vítimas de violência sexual;
- Cirurgia plástica reparadora;
- Tomógrafo computadorizado;
- Mamógrafo;
- Ultrassom;
- Doppler scan;
- Raio-X;
- Laboratório 24 horas.
