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IPVA vence nesta quinta-feira: saiba se você precisa pagar

O prazo depende do número final da placa e da modalidade de pagamento escolhida

Brenda Roberta
Por
O pagamento pode ser feito pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob
O pagamento pode ser feito pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob - Foto: Mateus Pereira /GOVBA

Motoristas com veículos de placa final 7 têm até esta quinta-feira, 29, para quitar o IPVA 2026 em cota única, sem desconto, ou pagar a última parcela. A mesma data vale para quem tem placa final 9 e precisa quitar a quarta parcela do imposto.

Já na sexta-feira, 30, vencem a cota única ou a última parcela para veículos com placa final 8 e a quarta parcela para os de final 0. O pagamento pode ser feito pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob.

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Como saber se o IPVA vence nesta quinta-feira?

O prazo depende do número final da placa e da modalidade de pagamento escolhida. Confira as datas:

  • Placa final 7: até quinta-feira ,29, para pagar a quinta e última parcela ou a cota única, sem desconto.
  • Placa final 8: até sexta-feira, 30, para pagar a quinta e última parcela ou a cota única, sem desconto.
  • Placa final 9: até quinta-feira, 29, para pagar a quarta parcela.
  • Placa final 0: até sexta-feira, 30, para pagar a quarta parcela.

Para quem ainda vai quitar o imposto em cota única, sem desconto, ou pagar a última parcela, os próximos vencimentos são 27 de novembro, para placas de final 9, e 30 de novembro, para placas de final 0.

Onde pagar o IPVA na Bahia?

O pagamento pode ser feito pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob, instituições parceiras da Sefaz-BA.

O calendário completo do IPVA 2026 está disponível no site da Sefaz-BA, na seção Inspetoria Eletrônica, opção IPVA e, em seguida, Calendário.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode acessar o Balcão Virtual no portal da secretaria ou enviar e-mail para [email protected]. Também é possível entrar em contato com o call center pelos números 0800 071 0071, para ligações de telefone fixo, ou (71) 3319-2500 e (71) 3319-2501, para chamadas de celular ou telefone fixo.

IPVA não é o único débito para regularizar o veículo

Pagar o imposto não significa, necessariamente, que o veículo está totalmente regularizado. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), o licenciamento anual também exige a quitação da taxa correspondente e de eventuais multas.

Após o pagamento de todos os débitos, o proprietário deve emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e). O documento não é mais enviado para o endereço do motorista: é necessário acessá-lo pelo portal institucional e salvá-lo no celular ou imprimir uma cópia.

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Bahia IPVA Motorista

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