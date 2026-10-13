Vídeo: motoristas enfrentam congestionamento na região do Aeroporto

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Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado nesta terça-feira, 13, na descida do viaduto do Aeroporto, no sentido Salvador. A ocorrência provocou congestionamento na pista e deixou o trânsito lento no trecho.

Transalvador foi procurada

O portal A TARDE entrou em contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para obter informações sobre o acidente, mas não recebeu retorno até o momento.

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Ainda não há detalhes confirmados sobre as circunstâncias da ocorrência ou possíveis feridos.





Ferry-Boat registra espera de mais de quatro horas

O sistema Ferry-Boat também registra filas intensas nos terminais de Salvador e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De acordo com o Filômetro, painel de acompanhamento da concessionária Internacional Travessias, a previsão de espera para embarque em Bom Despacho supera quatro horas.

No terminal de São Joaquim, em Salvador, o tempo de espera pode chegar a três horas, conforme os dados divulgados pelo sistema. A situação ocorre durante o retorno do feriadão, com grande movimentação de passageiros e veículos nos terminais.