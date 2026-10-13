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Ferry-Boat tem espera de 4 horas na volta do feriadão; veja situação

De acordo com o Filômetro, a fila em Bom Despacho foi classificada como intensa nesta tarde

Evellyn Teixeira
Por
Ferry- Boat tem mais de 4 horas de espera depois do feriadão
Ferry- Boat tem mais de 4 horas de espera depois do feriadão - Foto: Joá Souza/Gov-BA

O retorno do feriadão de Nossa Senhora Aparecida tem sido marcado por filas e longas esperas no sistema Ferry-Boat nesta terça-feira, 13. A situação é mais crítica no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, onde o tempo estimado para embarque ultrapassa quatro horas.

Veja o tempo de espera nos terminais

De acordo com o Filômetro, ferramenta de monitoramento da Internacional Travessias, concessionária responsável pelo sistema, a fila em Bom Despacho foi classificada como muito intensa no início da tarde. Em São Joaquim, em Salvador, a situação era considerada moderada, com previsão de duas a três horas de espera.

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Operação especial do feriadão

Antes do feriado prolongado, a Internacional Travessias estimou que cerca de 99 mil pessoas e 17 mil veículos utilizariam o sistema durante o período. Para atender à demanda, foi organizada uma operação especial entre os dias 8 e 13 de outubro.

Apesar do planejamento, o retorno dos passageiros registra filas prolongadas. No momento informado, três embarcações estão em operação: Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Zumbi dos Palmares.

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feriadão ferry boat Salvador

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