Feriadão acabou, mas ainda tem folgas pela frente em 2026; veja datas

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Já foram 8 feriadões, mas para quem pensa que acabou, ainda tem datas no calendário de 2026 para os moradores de Salvador. No quarto trimestre do ano, a capital baiana conta com folgas nacionais e uma celebração municipal.

Para organizar a rotina, viagens ou atividades de lazer, confira a lista de feriados e pontos facultativos que restam no segundo semestre.

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Calendário de Feriados em Salvador (outubro a dezembro de 2026)

02/11 (segunda-feira): Finados (Nacional)

15/11 (domingo): Proclamação da República (Nacional)

(domingo): Proclamação da República (Nacional) 20/11 (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Nacional)

(sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Nacional) 08/12 (terça-feira): Nossa Senhora da Conceição da Praia (Municipal)

(terça-feira): Nossa Senhora da Conceição da Praia (Municipal) 25/12 (sexta-feira): Natal (Nacional)

Pontos facultativos e vésperas

Além dos feriados descritos na legislação, o calendário administrativo reserva datas com expediente reduzido ou suspensão de atividades em determinados setores:

28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público

(quarta-feira): Dia do Servidor Público 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)

(quinta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)

Mapeamento dos dias de descanso