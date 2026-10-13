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Feriadão acabou, mas ainda tem folgas pela frente em 2026; veja datas

Lista inclui as folgas nacionais e o feriado municipal de Salvador até o encerramento de 2026

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Praia do Porto da Barra, em Salvador, sempre atrai turistas
Praia do Porto da Barra, em Salvador, sempre atrai turistas - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Já foram 8 feriadões, mas para quem pensa que acabou, ainda tem datas no calendário de 2026 para os moradores de Salvador. No quarto trimestre do ano, a capital baiana conta com folgas nacionais e uma celebração municipal.

Para organizar a rotina, viagens ou atividades de lazer, confira a lista de feriados e pontos facultativos que restam no segundo semestre.

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Calendário de Feriados em Salvador (outubro a dezembro de 2026)

  • 02/11 (segunda-feira): Finados (Nacional)
  • 15/11 (domingo): Proclamação da República (Nacional)
  • 20/11 (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Nacional)
  • 08/12 (terça-feira): Nossa Senhora da Conceição da Praia (Municipal)
  • 25/12 (sexta-feira): Natal (Nacional)

Pontos facultativos e vésperas

Além dos feriados descritos na legislação, o calendário administrativo reserva datas com expediente reduzido ou suspensão de atividades em determinados setores:

  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público
  • 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)
  • 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)

Mapeamento dos dias de descanso

  • Finais de semana prolongados: as datas de 2 de novembro (Finados) e 25 de dezembro (Natal) ocorrem em segundas e sextas-feiras, respectivamente, resultando em períodos de três dias contínuos de descanso.
  • Oito de dezembro: o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, exclusivo do município de Salvador, ocorre em uma terça-feira. A data antecede o encerramento do ano letivo e comercial.
  • Funcionamento do comércio: em feriados municipais e nacionais, shoppings, supermercados e transporte público em Salvador operam em regimes de plantão ou horários especiais definidos pelos sindicatos da categoria.

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feriadão ponto facultativo

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