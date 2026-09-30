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Feriado garante folga na primeira semana de outubro na Bahia
Empresas podem suspender ou modificar o funcionamento
Cerca de 18 estados brasileiros terão feriado municipal ou ponto facultativo por causa de comemorações religiosas ou aniversários nesta quinta-feira, 1º. Ao menos 5 municípios da Bahia poderão começar o mês de outubro com uma folga extra.
Entre as principais comemorações que acontecem na data estão a celebração de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira de diferentes municípios brasileiros, e aniversários de emancipação política e fundação de cidades.
O feriado, no entanto, não atende a todos os moradores desses estados. A validade da data depende da legislação de cada cidade e, por isso, alguns municípios podem ter calendários opostos.
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Quem poderá ter folga no dia 1º de outubro?
Nos municípios onde o feriado é previsto por lei, os departamentos municipais suspendem ou modificam o atendimento. Já no caso de trabalhadores do setor privado, a situação pode variar.
Supermercados, farmácias, restaurantes e outros estabelecimentos privados podem funcionar conforme as regras previstas em convenções coletivas, acordos sindicais ou normas específicas de cada atividade.
Ou seja, o feriado municipal não representa folga para todos os trabalhadores. Alguns podem trabalhar normalmente e receber compensações previstas na legislação.
Veja quais municípios brasileiros terão a folga
- Bahia: Central, Cristópolis, Floresta Azul, Monte Santo e Potiraguá.
- Ceará: Chorozinho.
- Goiás: Campos Belos, Itapaci, Ouro Verde de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e Taquaral de Goiás.
- Maranhão: Bacabal e Vitorino Freire.
- Minas Gerais: Campos Altos, Itaú de Minas, Jordânia e São Pedro da União.
- Mato Grosso do Sul: Vicentina.
- Pará: Bragança e São Geraldo do Araguaia.
- Paraíba: Brejo do Cruz.
- Pernambuco: Cumaru, Dormentes, Lagoa do Carro e Santa Terezinha.
- Piauí: Elesbão Veloso.
- Paraná: Ampére, Bandeirantes, Campina da Lagoa, Planaltina do Paraná, Sabáudia, Santa Terezinha de Itaipu e Sertanópolis.
- Rio de Janeiro: Seropédica.
- Rio Grande do Norte: Ipanguaçu e Tangará.
- Rio Grande do Sul: Ciríaco, Erval Seco, Itacurubi e Palmitinho.
- Santa Catarina: Guaraciaba, Presidente Castelo Branco, Santa Terezinha e Santa Terezinha do Progresso.
- Sergipe: Moita Bonita.
- São Paulo: Campos do Jordão, Cerqueira César, Embu-Guaçu, Glicério, Guarantã, Magda, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Orindiúva e Taboão da Serra.
- Tocantins: Arapoema, Formoso do Araguaia e Miracema do Tocantins.
1º de outubro é feriado nacional?
É importante destacar que a data não é considerada feriado em todo o Brasil. O dia festivo depende exclusivamente das regras adotadas pela gestão e legislação de cada município.
Os feriados municipais seguem as regras da Lei Federal nº 9.093/1995 que prevê os feriados civis e religiosos, além de permitir que os municípios instituem datas correspondentes às suas tradições locais.