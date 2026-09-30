Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

VEM AÍ!

Feriado garante folga na primeira semana de outubro na Bahia

Empresas podem suspender ou modificar o funcionamento

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Outubro terá feriado no dia 1°
Outubro terá feriado no dia 1° - Foto: Divulgação

Cerca de 18 estados brasileiros terão feriado municipal ou ponto facultativo por causa de comemorações religiosas ou aniversários nesta quinta-feira, 1º. Ao menos 5 municípios da Bahia poderão começar o mês de outubro com uma folga extra.

Entre as principais comemorações que acontecem na data estão a celebração de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira de diferentes municípios brasileiros, e aniversários de emancipação política e fundação de cidades.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O feriado, no entanto, não atende a todos os moradores desses estados. A validade da data depende da legislação de cada cidade e, por isso, alguns municípios podem ter calendários opostos.

Leia Também:

POLÍTICA

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco é empossado como ministro do TCU
Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco é empossado como ministro do TCU imagem

INVESTIGAÇÃO

Segundo suspeito de triplo homicídio na Bahia é encontrado morto em São Paulo
Segundo suspeito de triplo homicídio na Bahia é encontrado morto em São Paulo imagem

POLÍTICA

Lula sobe o tom contra Flávio Bolsonaro: "Apoiado pelo crime organizado"
Lula sobe o tom contra Flávio Bolsonaro: "Apoiado pelo crime organizado" imagem

Quem poderá ter folga no dia 1º de outubro?

Nos municípios onde o feriado é previsto por lei, os departamentos municipais suspendem ou modificam o atendimento. Já no caso de trabalhadores do setor privado, a situação pode variar.

Supermercados, farmácias, restaurantes e outros estabelecimentos privados podem funcionar conforme as regras previstas em convenções coletivas, acordos sindicais ou normas específicas de cada atividade.

Ou seja, o feriado municipal não representa folga para todos os trabalhadores. Alguns podem trabalhar normalmente e receber compensações previstas na legislação.

Veja quais municípios brasileiros terão a folga

  • Bahia: Central, Cristópolis, Floresta Azul, Monte Santo e Potiraguá.
  • Ceará: Chorozinho.
  • Goiás: Campos Belos, Itapaci, Ouro Verde de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e Taquaral de Goiás.
  • Maranhão: Bacabal e Vitorino Freire.
  • Minas Gerais: Campos Altos, Itaú de Minas, Jordânia e São Pedro da União.
  • Mato Grosso do Sul: Vicentina.
  • Pará: Bragança e São Geraldo do Araguaia.
  • Paraíba: Brejo do Cruz.
  • Pernambuco: Cumaru, Dormentes, Lagoa do Carro e Santa Terezinha.
  • Piauí: Elesbão Veloso.
  • Paraná: Ampére, Bandeirantes, Campina da Lagoa, Planaltina do Paraná, Sabáudia, Santa Terezinha de Itaipu e Sertanópolis.
  • Rio de Janeiro: Seropédica.
  • Rio Grande do Norte: Ipanguaçu e Tangará.
  • Rio Grande do Sul: Ciríaco, Erval Seco, Itacurubi e Palmitinho.
  • Santa Catarina: Guaraciaba, Presidente Castelo Branco, Santa Terezinha e Santa Terezinha do Progresso.
  • Sergipe: Moita Bonita.
  • São Paulo: Campos do Jordão, Cerqueira César, Embu-Guaçu, Glicério, Guarantã, Magda, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Orindiúva e Taboão da Serra.
  • Tocantins: Arapoema, Formoso do Araguaia e Miracema do Tocantins.

1º de outubro é feriado nacional?

É importante destacar que a data não é considerada feriado em todo o Brasil. O dia festivo depende exclusivamente das regras adotadas pela gestão e legislação de cada município.

Os feriados municipais seguem as regras da Lei Federal nº 9.093/1995 que prevê os feriados civis e religiosos, além de permitir que os municípios instituem datas correspondentes às suas tradições locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil feriado

Relacionadas

Mais lidas