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Feriado é alterado e brasileiros podem ter folga de 4 dias em outubro

Medida já foi confirmada por governos e prefeituras

Agatha Victoria Reis
Por
Calendário de outubro de 2026
Calendário de outubro de 2026 - Foto: Reprodução| Freepik

Uma mudança no calendário de outubro de 2026 vai proporcionar até quatro dias consecutivos de descanso para trabalhadores de diferentes cidades e estados brasileiros. A medida já foi confirmada por governos e prefeituras.

Comemorado tradicionalmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público cairá em uma quarta-feira em 2026, mas as administrações públicas de diversas cidades resolveram transferir o ponto facultativo para sexta-feira, 30 de outubro.

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O novo calendário permitirá que os trabalhadores contemplados pela alteração aproveitem os dias 30 e 31 de outubro, além de 1º e 2 de novembro. No entanto, a mudança dependerá das regras estabelecidas em cada município.

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Com a alteração, o feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro, será emendado com os dias de descanso, formando um período prolongado de folga.

Como ficará o calendário?

Entre os estados e municípios que já confirmaram a medida estão Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O calendário ficará definido da seguinte maneira:

  • 30 de outubro (sexta-feira): ponto facultativo transferido em estados e municípios que adotaram a mudança;
  • 31 de outubro (sábado): descanso de fim de semana;
  • 1º de novembro (domingo): descanso de fim de semana;
  • 2 de novembro (segunda-feira): feriado nacional de Finados.

Dia do Servidor Público é feriado nacional?

Mesmo com a alteração, nem todos os brasileiros terão direito a folga na sexta-feira. A data não é considerada feriado nacional, e a adoção da medida depende de cada administração municipal, segundo o portal Tempo Novo.

No caso das empresas privadas, a liberação dos funcionários na sexta-feira não é obrigatória em razão do Dia do Servidor Público. Eventuais folgas dependem das normas trabalhistas, de acordos firmados e da decisão de cada empregador.

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brasil Dia do Servidor Público feriado

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