Feriado é alterado e brasileiros podem ter folga de 4 dias em outubro

Siga o A TARDE no Google

Uma mudança no calendário de outubro de 2026 vai proporcionar até quatro dias consecutivos de descanso para trabalhadores de diferentes cidades e estados brasileiros. A medida já foi confirmada por governos e prefeituras.

Comemorado tradicionalmente em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público cairá em uma quarta-feira em 2026, mas as administrações públicas de diversas cidades resolveram transferir o ponto facultativo para sexta-feira, 30 de outubro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O novo calendário permitirá que os trabalhadores contemplados pela alteração aproveitem os dias 30 e 31 de outubro, além de 1º e 2 de novembro. No entanto, a mudança dependerá das regras estabelecidas em cada município.

Com a alteração, o feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro, será emendado com os dias de descanso, formando um período prolongado de folga.

Como ficará o calendário?

Entre os estados e municípios que já confirmaram a medida estão Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O calendário ficará definido da seguinte maneira:

30 de outubro (sexta-feira): ponto facultativo transferido em estados e municípios que adotaram a mudança;

31 de outubro (sábado): descanso de fim de semana;

1º de novembro (domingo): descanso de fim de semana;

2 de novembro (segunda-feira): feriado nacional de Finados.

Dia do Servidor Público é feriado nacional?

Mesmo com a alteração, nem todos os brasileiros terão direito a folga na sexta-feira. A data não é considerada feriado nacional, e a adoção da medida depende de cada administração municipal, segundo o portal Tempo Novo.

No caso das empresas privadas, a liberação dos funcionários na sexta-feira não é obrigatória em razão do Dia do Servidor Público. Eventuais folgas dependem das normas trabalhistas, de acordos firmados e da decisão de cada empregador.