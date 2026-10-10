BRASIL
Quem era o piloto baiano que morreu em acidente aéreo em BH
Um avião de pequeno porte caiu atrás de uma estação de metrô em Minas Gerais
O piloto baiano Daniel de Souza da Silva Salomão, de 31 anos, morreu após a queda de um avião monomotor sobre trilhos do metrô, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, na sexta-feira, 9. A aeronave pegou fogo após o impacto.
Daniel pilotava um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, pertencente à empresa Bello Fruit, que atua no setor de agronegócios no interior da Bahia.
Empresa lamenta morte de piloto baiano
Em publicação nas redes sociais, a Bello Fruit divulgou uma nota de pesar pela morte do piloto e destacou sua atuação profissional e contribuição para a aviação em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.
A empresa também informou que está colaborando com as investigações e permanece à disposição do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e de outras autoridades.
A Bello Fruit afirmou ainda que não vai se manifestar sobre as possíveis causas do acidente até a conclusão das investigações.
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Como aconteceu a queda do avião em BH?
O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino Juatuba, município localizado a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte.
Durante o acidente, a aeronave atingiu um poste com fios de alta tensão e caiu sobre trilhos utilizados para manobras de vagões em manutenção do metrô.
Após a queda, o avião pegou fogo. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, as chamas não se espalharam para o galpão próximo.
Bombeiros atuaram para conter o incêndio
Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram espuma mecânica para combater o fogo nas asas da aeronave. Também foi realizada a queima controlada de combustível para reduzir o risco de explosão.
Ao menos seis equipes dos bombeiros participaram da ocorrência, que também contou com a atuação da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.
As causas da queda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.