Quem era o piloto baiano que morreu em acidente aéreo em BH

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O piloto baiano Daniel de Souza da Silva Salomão, de 31 anos, morreu após a queda de um avião monomotor sobre trilhos do metrô, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, na sexta-feira, 9. A aeronave pegou fogo após o impacto.

Daniel pilotava um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, pertencente à empresa Bello Fruit, que atua no setor de agronegócios no interior da Bahia.

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Empresa lamenta morte de piloto baiano

Em publicação nas redes sociais, a Bello Fruit divulgou uma nota de pesar pela morte do piloto e destacou sua atuação profissional e contribuição para a aviação em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

A empresa também informou que está colaborando com as investigações e permanece à disposição do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e de outras autoridades.

A Bello Fruit afirmou ainda que não vai se manifestar sobre as possíveis causas do acidente até a conclusão das investigações.







Como aconteceu a queda do avião em BH?

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino Juatuba, município localizado a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte.

Durante o acidente, a aeronave atingiu um poste com fios de alta tensão e caiu sobre trilhos utilizados para manobras de vagões em manutenção do metrô.

Após a queda, o avião pegou fogo. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, as chamas não se espalharam para o galpão próximo.

Bombeiros atuaram para conter o incêndio

Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram espuma mecânica para combater o fogo nas asas da aeronave. Também foi realizada a queima controlada de combustível para reduzir o risco de explosão.

Ao menos seis equipes dos bombeiros participaram da ocorrência, que também contou com a atuação da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

As causas da queda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.