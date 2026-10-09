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VÍDEO: Avião cai perto de estação de metrô e deixa piloto morto

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 9

Luiza Nascimento
Por
Bmbeiros atuando no incêndio
Bmbeiros atuando no incêndio - Foto: Reprodução/Record Minas

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta sexta-feira, 9, atrás de uma estação de metrô no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Único ocupante da aeronave, o piloto foi encontrado sem vida, com o corpo carbonizado.

Testemunhas apontam que o monomotor estava voando baixo, emitindo estouros e deixando rastros de fumaça no céu. Em vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo em chamas após a queda.

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A asa do avião colidiu contra uma estrutura do galpão e fiação elétrica dentro do pátio, incendiando a estrutura da aeronave. No entanto, o fogo não atingiu o galpão.

O Corpo de Bombeiros está atuando no combate ao incêndio. Não há registro de outros feridos.

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Veja vídeo:

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Tags

avião Belo Horizonte MInas Gerais

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